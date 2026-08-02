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Efteling

Efteling-fan komt met originele manier om nieuwe zomerpins uit te stallen: speciale standaarden

Vandaag, 21.19 uur

FOTO'S In de Efteling is een ware stormloop ontstaan op nieuwe pins die in het teken staan van zomervaandels. Tijdens de zomervakantie worden in totaal vijf verschillende varianten uitgebracht, die samen één pincollectie vormen. Maar hoe stal je die uit? Een creatieve Efteling-liefhebber uit Waalwijk bedacht daarvoor een originele oplossing.

Waar de meeste verzamelaars hun pins op een prikbord zullen prikken, gooide ene Dylan het over een andere boeg. Met behulp van speciale software en een 3D-printer ontwikkelde hij een plateau met vijf standaarden, waar de pins precies in passen. Het design werd gebaseerd op de vaandelhouders die daadwerkelijk in het park te vinden zijn.

"Zo'n vier jaar geleden ben ik besmet geraakt met het verzamelvirus", vertelt Dylan aan Looopings. "Toen kocht ik mijn eerste pins, maar ik had eigenlijk geen leuke oplossing om ze tentoon te stellen." Zo ontstond het idee om zelf een pinhouder te ontwikkelen. Toen hij enkele jaren later hetzelfde deed met de Joseph Charlatan-pin van Danse Macabre, kwam er interesse van familieleden en collega's.

Perfecte pinhouder
Tegenwoordig maakt de fan regelmatig speciale pindisplays. De nieuwe variant bedacht hij direct toen hij de eerste zomerpin in handen had, vertelt Dylan. "Ik zag de grote vaandels toen ik door de Efteling liep en ik wist meteen dat een miniatuurversie daarvan de perfecte pinhouder zou zijn."

Eén exemplaar kost ongeveer twee uur om te printen. Dylan vraagt er 15 euro voor. Hij geeft aan dat de opbrengsten worden gebruikt om nieuwe materialen en pins te kopen. "Om zo mijn hobby voort te kunnen zetten." Wie interesse heeft, kan via Instagram contact opnemen met @dylanvl.creations.













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