Efteling

Nieuw in de Efteling: loaded chips met gehakt, pulled chicken of mac and cheese

FOTO'S In de Efteling is vanaf vandaag een nieuwe zomerse snack verkrijgbaar. Bezoekers kunnen bij een speciale kraam loaded chips bestellen: zakjes chips met toppings. Dat kost 5,75 euro per portie. Er zijn vier verschillende soorten chips en drie verschillende soorten toevoegingen.

De kraam bevindt zich in het Ruigrijk, in de buurt van de Python. Allereerst moet een chipssmaak gekozen worden: Lay's Naturel, Doritos Flamin' Hot, Doritos Nacho Cheese Flavour of Cheetos Nibb-it Sticks. Aan die zakjes voegen medewerkers vervolgens iets toe.

Men heeft de keus uit pulled chicken met koolsalade, kaas, bosui, maïs en guacamole, mac and cheese met kaas, bosui en maïs en gekruid gehakt met maïs, jalapeño, bosui en knoflooksaus. De laatste optie is vegetarisch. Het concept wordt Doritos Loaded genoemd.















