Disneyland Paris

Disneyland Paris: verkoop van immens populaire Disney-verzamelkaarten mondt uit in chaos

VIDEO Disneyland Paris lijkt zich verkeken te hebben op de belangstelling voor nieuwe souvenirs. De verkoop van een nieuwe collectie van Disney Lorcana, verzamelkaarten met Disney-figuren erop, is vrijdag uitgemond in chaos. Vele tientallen geïnteresseerden brachten de nacht door voor de toegangspoort van winkelgebied Disney Village, in de hoop 's ochtends als eerste de felbegeerde items te kunnen bemachtigen.

Onder hen bevonden zich naast reguliere Disney-fans ook veel handelaren, die de artikelen alleen opkopen om ze vervolgens tegen een meerprijs online te kunnen aanbieden. Om die reden gold voor bepaalde producten een limiet van twee items per transactie. De voorzorgsmaatregel had nauwelijks effect.

Websites als Vinted en eBay staan intussen vol met honderden prijzige Lorcana-pakketten, sommige voor meer dan 1000 euro per stuk. 's Ochtends werd pas echt duidelijk hoe gewild de kaarten precies zijn. Toen de wachtrij voor souvenirwinkel World of Disney werd geopend, sprongen handelaren al schreeuwend over dranghekken heen om voor te kunnen dringen.



Bizarre taferelen

Sommige hekken vielen op de grond. Winkelmedewerkers lieten het begaan: ze besloten niet in te grijpen. De inzet van beveiligers had ook nauwelijks effect. Het zorgde voor bizarre taferelen, waarvan de beelden op social media verschenen.



Disney Lorcana is een ruilkaartspel van spellenfabrikant Ravensburger en The Walt Disney Company, vergelijkbaar met Pokémon. Spelers stellen een deck samen met Disney-personages, voorwerpen, acties en locaties. De kaarten zijn er in verschillende zeldzaamheidsklassen en kunnen ook zonder het spel te spelen worden verzameld en geruild.



























Heroines Edition

Het concept werd gelanceerd in 2023. De grote belangstelling richtte zich vooral op de in beperkte oplage verschenen Curator's Collection: Heroines Edition. De set bevat zes glanzende kaarten van Elsa, Anna, Jasmine, Ariël, Mulan. In Frankrijk is de collectie uitsluitend verkrijgbaar bij Disneyland Paris.