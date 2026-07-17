Plopsaland Resort Belgium

De nieuwe Piratengrill van Plopsaland is nu open: dit betaal je voor een maaltijd

FOTO'S Het nieuwe piratenrestaurant van Plopsaland Belgium heeft vrijdagmiddag de eerste bezoekers ontvangen. De Piratengrill in het Belgische pretpark vergde een investering van 3 miljoen euro. Dineren kan alleen na een online reservering.

De eetgelegenheid staat volledig in het teken van Studio 100-personage Piet Piraat. Netten, flessen, kratten en miniatuurboten vullen het interieur. Gebrandschilderde ramen tonen de bekende scheepsvrienden, inclusief het nieuwe personage Bertus Bandiet.

Een aangepaste soundscape zorgt voor nautische geluidseffecten. Als een bezoeker zijn verjaardag viert, klinkt een speciale boodschap van Bertus. Het personeel vormt de zogenoemde Zeemanscrew. Centraal in het restaurant staat een open grill.



Scheepsratjes

De goedkoopste gerechten op de kaart zijn de voorgerechten Eilanddip en Zeemansgoud, voor 12 euro. De eerste optie bestaat uit guacamole met gegrild brood. Zeemansgoud is kibbeling met tartaarsaus. Krokodillentanden - krokante kipstukjes - kosten 14 euro. Voor dezelfde prijs krijgen bezoekers Scheepsratjes: gegrilde kippenvleugels met limoen.



Blikvanger op de menukaart is De Plundering. Voor 35 euro per persoon verschijnen meerdere schalen op tafel met onder meer spareribs, kippenbouten, vleesspiezen, braadworst en geroosterde mergpijp. Het arrangement is te bestellen vanaf twee personen. Kinderen tot en met 9 jaar betalen 20 euro voor een aangepaste portie.







Zeeschat

Daarnaast zijn drie afzonderlijke hoofdgerechten verkrijgbaar. Het vegetarische Greenway Schip kost 35 euro. Voor Zeeschat - gamba's met piratenkruiden en knoflookboter - wordt 39 euro gerekend. Keuze van de Kapitein bestaat uit 250 gram gegrilde entrecote en kost eveneens 39 euro.



De hoofdgerechten worden geserveerd met een gepofte aardappel, aardappelkroketten en salade. Ook de desserts kregen piratennamen. Berend Brokkenpap, rijstpap met een krokante topping om te delen, staat voor 9,50 euro op de kaart. Een dame blanche kost 8 euro. Voor De Gezonken Chocoladeschat, een piratengebakje met chocolade, betalen gasten 11 euro.



Culinair ondernemer

Aan het restaurant werd ruim drieënhalf jaar gewerkt. De bouw zelf duurde bijna een jaar. Voor de samenstelling van de kaart schakelde Plopsa culinair ondernemer Sam D'Huyvetter in, gespecialiseerd in bereidingen op een houtvuurgrill. In een volgende fase wil Plopsa de Piratengrill ook 's avonds openen voor verblijfsgasten.







































































