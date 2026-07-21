Walibi Holland

Walibi Holland verwacht dat deze attractie nog enkele weken buiten gebruik is

Een attractie in Walibi Holland staat voorlopig stil. Het pretpark verwacht dat G-Force, een enterprise geopend in het jaar 1998, de komende weken buiten gebruik is in verband met een technisch mankement. Sinds donderdag 16 juli moeten bezoekers de thrillride missen.

Er is sprake van een probleem met een belangrijk onderdeel, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "De hoofdcilinder werkt niet naar behoren", legt de voorlichter uit. Het euvel kan niet eenvoudig verholpen worden. "Dit kan nog enkele weken duren."

Een enterprise is een rad dat tijdens het draaien omhoog wordt gelift, zodat de passagiers over de kop vliegen. Er zijn geen veiligheidsbeugels nodig, omdat de inzittenden door de hoge g-krachten in hun stoel worden gedrukt.



Kuren

G-Force - onderdeel van Walibi's Speed Zone - komt uit de fabriek van de Duitse leverancier Huss Park Attractions, net als een andere oude Walibi-attractie die regelmatig kuren heeft: een top spin met de naam Blast. Die ride was de afgelopen jaren veelvuldig gesloten vanwege defecten.