Harzturm

Duitse uitkijktoren heropend na gezinsdrama: politie stopt onderzoek

De Duitse uitkijktoren waar vorige week een gezin om het leven kwam, is weer dagelijks geopend voor bezoekers. Enkele dagen na het drama zijn toeristen weer welkom in de Harzturm in Torfhaus. Tegelijkertijd heeft de politie het onderzoek afgesloten.

Een vader en moeder sprongen donderdag 16 juli met hun kind van de 65 meter hoge toren. De politie gaat inmiddels uit van zelfdoding. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij de dood van het gezin betrokken was. De slachtoffers vormden een gezin uit Zwitserland.

Over hun identiteit en de leeftijd van het kind worden geen verdere mededelingen gedaan. De autoriteiten willen daarmee de slachtoffers en nabestaanden beschermen. Hulpdiensten werden donderdag rond 16.40 uur gealarmeerd. Bij aankomst waren de drie niet meer te redden.



Crisisteam

Meerdere aanwezigen zagen het voorval gebeuren. Een crisisteam ontfermde zich over getuigen en betrokken medewerkers. De Harzturm bleef daarna enkele dagen dicht. De directie maakte maandagavond bekend dat de attractie weer regulier toegankelijk zal zijn, dagelijks van 09.30 tot 18.00 uur.



Er zijn twee uitkijkplatforms en een glazen loopbrug op ongeveer 45 meter hoogte. Bezoekers kunnen de toren verlaten via een lift, een trap of een 110 meter lange matjesglijbaan met licht- en geluidseffecten.