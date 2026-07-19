Kermis

Dit is de nieuwe thrillride Invader: bijzondere variant op een break dance

VIDEO Een gloednieuwe thrillride heeft zijn debuut gemaakt op de Duitse kermis. Invader is een bijzondere variant op de bekende break dance, gefabriceerd door een ongebruikelijke partij. De attractie werd gebouwd door de Duitse firma SAD Maschinenbau, die naam verwierf met het renoveren van attracties.

Zo is SAD Maschinenbau de vaste partner voor onderhoudswerkzaamheden in Phantasialand. Ook knapte het bedrijf al een groot aantal kermisattracties op. Tegenwoordig levert SAD ook nieuwe attracties af. Het concept van Invader lijkt op de bekende break dance, maar er zijn enkele verschillen. Zo werden de gondels op een andere manier vormgegeven.

Het thema zal pretparkfans bekend voorkomen: voor het design liet men zich inspireren door WaterWorld, een stuntshow die te zien is in Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan, Universal Studios Singapore en Universal Studios Beijing. We zien onder meer torens, boten, jetski's, een tokkelbaan, een brandende opslagtank en een vliegtuig.



Lasers

Invader staat garant voor heftige ritjes met hoge g-krachten. Ook wordt veelvuldig gebruikgemaakt van effecten als lasers en mist. Een video brengt de volledige beleving in beeld. De ride is eigendom van exploitant Marvin Dreßen, die de attractie in première liet gaan op de Rheinkirmes in Düsseldorf. Het volksfeest duurt nog tot en met zondag 26 juli.