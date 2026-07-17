Harzturm

Drie doden na val van Duitse uitkijktoren met spectaculaire glijbaan

Bij een val van een 65 meter hoge Duitse uitkijktoren met een grote glijbaan zijn donderdag twee volwassenen en een kind om het leven gekomen. Het drama vond plaats bij de Harzturm in de plaats Torfhaus, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Hannover. De toeristische attractie blijft voorlopig dicht.

Hulpdiensten werden rond 16.45 uur gealarmeerd. De slachtoffers waren bij aankomst niet meer te redden. Brandweerlieden sloten het terrein af en plaatsten schermen rond de plek waar de drie terechtkwamen. Een crisisteam ving getuigen op. De toren was op dat moment drukbezocht.

De politie meldde aanvankelijk dat het incident een suïcidale achtergrond had. Vrijdag hield de politie het tegenover de media officieel op een noodlottig incident. Er zijn geen aanwijzingen dat andere personen betrokken waren. Ook een technisch defect aan het bouwwerk is uitgesloten. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog.



Gezin uit Zwitserland

De burgemeester van Altenau zegt dat de slachtoffers een gezin uit Zwitserland vormden: een vader, een moeder en hun jonge zoon. Zij zouden met een camper naar de Harz zijn gereisd. De politie heeft hun identiteit en herkomst nog niet bevestigd.



Meerdere bezoekers zagen de val gebeuren. "We zijn diep geschokt door de tragische gebeurtenis die gisteren bij de Harzturm heeft plaatsgevonden", meldt de directie in een verklaring. Men bedankt de politie, de brandweer, het crisisteam en medewerkers die tijdens "een buitengewoon moeilijke situatie" in actie kwamen.



Veiligheidsmaatregelen

Mogelijk gaat de gemeenteraad zich buigen over extra veiligheidsmaatregelen. De Harzturm heeft twee uitkijkplatforms en een glazen loopbrug op ongeveer 45 meter hoogte. Bezoekers kunnen naar beneden via een lift, een trap of een 110 meter lange matjesglijbaan met licht- en geluidseffecten. Het is nog niet duidelijk wanneer de attractie weer opengaat.