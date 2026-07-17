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Legoland Deutschland Resort

Legoland trotseert zomerhitte met ijsbaan van 288 vierkante meter

Gisteren, 14.48 uur

FOTO'S Terwijl Europa zucht onder de hitte, opent een Duits pretpark midden in de zomer een schaatsbaan van 288 vierkante meter. Bezoekers van Legoland Deutschland kunnen vanaf zaterdag 18 juli het ijs op. Schaatsen zijn gratis te leen.

Ter gelegenheid van de ingebruikname kwam de Lego-Kerstman langs. De baan ligt in een hal bij de attractie Power Builder. Daar zwieren passagiers normaal gesproken door de lucht in robotarmen. Slechts een deel van het gebouw is voor het ijs gereserveerd. De attractie blijft daardoor gewoon toegankelijk.

De overdekte schaatsbaan was eerder onderdeel van de winteropenstelling van het attractiepark. Nu gaat de toevoeging voor het eerst ook in het zomerseizoen open. De Kerstman keert eind november terug, wanneer een nieuwe editie van WinterWonder Legoland begint.



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