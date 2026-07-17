Walygator Sud-Ouest

Twintig jaar oude achtbaan krijgt een tweede leven in een ander pretpark

FOTO'S Een Frans pretpark opent binnenkort een achtbaan die bijna twintig jaar lang in een Brits attractiepark stond. Bezoekers van Walygator Sud-Ouest kunnen over een tijdje een ritje maken in Titan, een 35 meter hoge en 600 meter lange rollercoaster met twee inversies en een topsnelheid van 95 kilometer per uur. De nieuwe naam luidt Titan.

De achtbaan van het type euro-fighter was tussen 2006 en 2024 operationeel in Oakwood Theme Park, gelegen in Wales. Dat park - net als Walygator eigendom van parkengroep Aspro - sloot eind 2024 definitief de poorten. Daarna werden de belangrijkste attracties verdeeld over andere locaties binnen de groep.

Eén daarvan is de achtbaan Speed: No Limits, die naar Walygator Sud-Ouest verhuisde. De openingsdatum is nog niet bekend, maar op actuele foto's is te zien dat de volledige constructie al overeind staat én dat er een karretje op de baan staat. De wachtrij moet nog aangelegd worden.



















