Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walygator Sud-Ouest

Twintig jaar oude achtbaan krijgt een tweede leven in een ander pretpark

Gisteren, 15.39 uurBeeld: Sven Boekelder

FOTO'S Een Frans pretpark opent binnenkort een achtbaan die bijna twintig jaar lang in een Brits attractiepark stond. Bezoekers van Walygator Sud-Ouest kunnen over een tijdje een ritje maken in Titan, een 35 meter hoge en 600 meter lange rollercoaster met twee inversies en een topsnelheid van 95 kilometer per uur. De nieuwe naam luidt Titan.

De achtbaan van het type euro-fighter was tussen 2006 en 2024 operationeel in Oakwood Theme Park, gelegen in Wales. Dat park - net als Walygator eigendom van parkengroep Aspro - sloot eind 2024 definitief de poorten. Daarna werden de belangrijkste attracties verdeeld over andere locaties binnen de groep.

Eén daarvan is de achtbaan Speed: No Limits, die naar Walygator Sud-Ouest verhuisde. De openingsdatum is nog niet bekend, maar op actuele foto's is te zien dat de volledige constructie al overeind staat én dat er een karretje op de baan staat. De wachtrij moet nog aangelegd worden.









Meer Walygator Sud-Ouest
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be