Pairi Daiza

Afgewezen wereldrecord voor dierentuin Pairi Daiza komt er maanden later alsnog

De Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft maanden na een eerdere afwijzing alsnog een derde wereldrecord in de wacht gesleept voor een nieuwe tropische kas. Guinness World Records erkent dat Edenya in Pairi Daiza het grootste aantal gekweekte plantensoorten in een overdekte tropische tuin huisvest.

In de 4 hectare grote kas zijn 1675 botanische soorten geteld. De erkenning volgde na een volledige inventaris en een controleprocedure. Pairi Daiza sprak eerder nog over 1800 plantensoorten, maar dat aantal belandde niet op het certificaat.

Bij de opening van Edenya in februari hoopte het dierenpark op vier wereldrecords. Guinness keurde er destijds twee goed: voor de grootste tropische kas en het grootste overdekte zoölogische ecosysteem ter wereld. De claim over de plantenverzameling werd toen niet gehonoreerd.



Bijna zeven jaar

Ook een poging om het grootste onderwaterhotel ter wereld te laten erkennen, liep op niets uit. Nu is het plantenrecord dus alsnog binnen. De officiële Engelstalige titel luidt "Most plant species cultivated in a tropical greenhouse". De aanleg van de collectie nam bijna zeven jaar in beslag. De eerste planten werden in 2019 gereserveerd bij gespecialiseerde kwekers.



Alle exemplaren zijn afkomstig van kwekerijen, onder meer in Thailand, Maleisië, Spanje, Frankrijk, Italië, Paraguay, Colombia, Ecuador en op de Canarische Eilanden. Pairi Daiza benadrukt dat geen enkele plant uit de natuur is gehaald.



In het wild uitgestorven

De verzameling bestaat onder meer uit ruim vierhonderd orchideeënsoorten. Ook staan er bedreigde planten, waaronder de Brighamia insignis uit Hawaï. Die soort is in het wild uitgestorven en overleeft alleen nog in botanische collecties. Verder herbergt de kas een bedreigde Chinese palmvaren en twee exemplaren van de Zuid-Afrikaanse Aloe peglerae.



De 1675 officieel getelde soorten staan los van honderden tuinbouwvariëteiten. Zo zijn er ongeveer honderd varianten van de hibiscus en bijna tweehonderd bromeliavarianten aanwezig. Een conservator en zes tuiniers verzorgen de collectie, met hulp van het Nederlandse tuinbouwbedrijf Florink.



