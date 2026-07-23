Kermis

Na complete metamorfose: thrillride Jester maakt debuut op Nederlandse kermis

VIDEO Bezoekers van de Tilburgse kermis kunnen voor het eerst een ritje maken in Jester. De spectaculaire thrillride is de nieuwste aanwinst van exploitant Niek Moonen. Het gaat om een kermisattractie uit 1999 die een complete metamorfose heeft ondergaan. Na maanden van ingrijpende werkzaamheden maakte de attractie afgelopen weekend haar debuut in Tilburg.

Jester werd destijds gebouwd door de Duitse firma Huss. Het gaat om een ride van het type booster, niet te verwarren met de bekende draaiende armen. Een Huss-booster is een soort break dance waarvan de gondels zijwaarts over de kop kunnen vliegen. Na jarenlang onder wisselende namen in het buitenland gereisd te hebben, haalde de familie Moonen de machine naar Nederland.

Een ritje is niet geschikt voor mensen met een zwakke maag: het draaien van de verschillende onderdelen zorgt voor een bijzonder intense en heftige ervaring. Voor het thema werd designer Alex Pijl ingeschakeld. Hij laat op social media weten zeer trots te zijn dat hij het concept mocht ontwikkelen.



Diep geraakt

"Natuurlijk is het een indrukwekkende attractie, maar wat dit project voor ons écht speciaal maakte, zijn de mensen erachter", aldus Pijl. Het verhaal is beladen vanwege familieomstandigheden. "De familie Moonen heeft ons diep geraakt met hun enorme doorzettingsvermogen, passie en positiviteit. Ondanks alles wat op hun pad is gekomen, zijn ze blijven geloven in hun droom. Dat verdient niets dan respect."



Ook kermisbond Bovak heeft niets dan lof over voor de initiatiefnemers. "Na de spectaculaire attracties Reactor, Toxic en Energizer presenteren jullie voor de vierde keer op indrukwekkende wijze de comeback en complete restyle van een unieke kermisattractie", laat de bond online weten.



Ware aanwinst

"De omstandigheden waren en zijn bijzonder, wat veel respect afdwingt, de hulp van familie en collega's indrukwekkend en veelal belangeloos." Men spreekt over "een ware aanwinst voor het Nederlandse kermisbedrijf". Bovak liet een groot spandoek maken met vergelijkbare lofuitingen, dat in Tilburg bij de attractie is opgehangen.