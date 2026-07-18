Bobbejaanland

Let op: met slippers mag je de attracties van Bobbejaanland niet betreden

Bobbejaanland heeft verschillende bezoekers de afgelopen dagen toegang geweigerd bij attracties vanwege het dragen van slippers. In het Vlaamse pretpark is het dragen van vastzittend schoeisel verplicht bij het maken van een ritje. Nu de temperaturen wat hoger zijn, wordt die regel strenger nageleefd.

Slippers zijn niet alleen uit den boze bij de achtbanen: Bobbejaanland wil dat bezoekers dichte schoenen aan hebben in álle attracties. Meerdere personen die een dagje uit dachten door te kunnen brengen op teenslippers, werden afgelopen week naar winkelcentrum Shopping Park Olen gestuurd om nieuwe schoenen te kopen.

Deden ze dat niet, dan konden ze geen enkele attractie betreden. Een woordvoerster meldt dat er in principe niets is veranderd aan de regels: het anti-slipper-voorschrift bestond al. "Dat is dus niet nieuw, maar de maatregel wordt nu wel strikter toegepast", legt ze uit.



Onveilige situaties

"Door het warme weer zagen we een grote toename van slippers in het park met een aantal incidenten of onveilige situaties tot gevolg", aldus de woordvoerster. "Dat vermijden we liever." Bobbejaanland verwacht dat het probleem vanzelf verdwijnt zodra de temperaturen weer zakken.



Tot die tijd telt een gewaarschuwd mens voor twee: wie een dagje Bobbejaanland doorbrengt op slippers, moet de attracties aan zich voorbij laten gaan. Bezoekers die de voorbije dagen geen zin hadden om nieuwe schoenen te kopen, ontvingen een gratis parkeerticket en konden vervolgens onverrichter zake huiswaarts keren.