Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Plopsaland Resort Belgium

Nieuwe Plopsaland-pins gebaseerd op paradewagens: 120 euro voor de complete set

Gisteren, 12.59 uurBeeld: PlopsaFansite, MR Plopsa e.a.

FOTO'S Van de acht paradewagens uit de Celebration Parade van Plopsaland Belgium bestaan nu ook reuzenpins. Het Vlaamse attractiepark heeft acht verschillende pins uitgebracht, één voor elke wagen, in een extra groot formaat. Ze kosten 15 euro per stuk, dus 120 euro voor de hele set.

Sinds vorig jaar kunnen bezoekers van de Plopsaland-vestiging in De Panne kijken naar een bonte stoet met praalwagens die in het teken staan van Heidi, Piet Piraat, Bumba, Kabouter Plop, Samson & Marie, Wickie de Viking en Maya de Bij. Een achtste wagen heeft een algemeen Plopsa-thema.

De jumbopins van de wagens zijn sinds gisteren verkrijgbaar in de grote Plopsaland Shop op het entreeplein. Daarnaast werden er reguliere pins gepresenteerd van diverse Studio 100-figuren, zoals Kabouter Plop, Bumba, Samson en Maya de Bij. Die gaan voor 6 euro per stuk over de toonbank.













Meer Plopsaland Resort Belgium
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be