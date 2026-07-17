Plopsaland Resort Belgium

Nieuwe Plopsaland-pins gebaseerd op paradewagens: 120 euro voor de complete set

FOTO'S Van de acht paradewagens uit de Celebration Parade van Plopsaland Belgium bestaan nu ook reuzenpins. Het Vlaamse attractiepark heeft acht verschillende pins uitgebracht, één voor elke wagen, in een extra groot formaat. Ze kosten 15 euro per stuk, dus 120 euro voor de hele set.

Sinds vorig jaar kunnen bezoekers van de Plopsaland-vestiging in De Panne kijken naar een bonte stoet met praalwagens die in het teken staan van Heidi, Piet Piraat, Bumba, Kabouter Plop, Samson & Marie, Wickie de Viking en Maya de Bij. Een achtste wagen heeft een algemeen Plopsa-thema.

De jumbopins van de wagens zijn sinds gisteren verkrijgbaar in de grote Plopsaland Shop op het entreeplein. Daarnaast werden er reguliere pins gepresenteerd van diverse Studio 100-figuren, zoals Kabouter Plop, Bumba, Samson en Maya de Bij. Die gaan voor 6 euro per stuk over de toonbank.



























