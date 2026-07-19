Spelen bij Beelen

Eigenaar van nieuw pretpark Spelen bij Beelen haalt uit naar de Efteling: 'Al dat rare thema hoeft van mij niet'

Wim Beelen, de man achter het nieuwe Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen, heeft een merkwaardige kijk op de pretparkwereld. Bij een presentatie van zijn plannen liet de ondernemer zich deze week laatdunkend uit over de Efteling. Hij zei niet te snappen dat het Kaatsheuvelse attractiepark miljoenen euro's besteedt aan decoraties en thematiek. In de ogen van Beelen zorgen dat soort "crazy dingen" er alleen voor dat de toegangsprijs alsmaar blijft stijgen.

Met bijna zes miljoen jaarlijkse bezoekers is de Efteling veruit het grootste en meest succesvolle attractiepark van de Benelux. Toch zou Beelen, die zelf nog maar enkele weken komt kijken in de pretparkwereld, het roer omgooien als hij het voor het zeggen had in Kaatsheuvel. Bij de persbijeenkomst voor Spelen bij Beelen haalde de eigenaar de plannen voor de nieuwe Efteling-achtbaan Missie Luminar aan.

De Efteling investeert zo'n 50 miljoen euro in het project, dat in 2029 af moet zijn. "Maar een achtbaan kost 6 miljoen euro", vertelde Beelen de toegestroomde pers. "Dus de Efteling besteedt 44 miljoen euro aan het thema eromheen, aan die gekkigheid. Terwijl: als je erin zit, zie je het echt niet."



Oude vuilstort

Die rekensom gaat uiteraard niet op. In het investeringsbedrag zitten ook vele miljoenen euro's voor het bouwrijp maken van het terrein. Missie Luminar wordt gebouwd op een oude vuilstort, die het komende jaar nog gesaneerd moet worden.



Daarnaast betaalt de Efteling niet alleen voor de achtbaan en de decoraties, maar onder meer ook voor funderingen, gebouwen, technische installaties, een station, een wachtrij, infrastructuur, veiligheidsvoorzieningen, groenvoorzieningen en de ontwikkeling van het volledige project. Hoeveel de rollercoaster zelf kost, is bovendien niet bekendgemaakt.



Andere strategie

Beelen beweerde echter zonder blikken of blozen dat de Efteling 44 miljoen in decoraties gaat steken. "Daardoor gaan de prijzen van kaartjes weer omhoog en kunnen mensen het niet meer betalen", liet hij zich ontvallen. "Dat vind ik apart." In zijn eigen park kiest hij dan ook voor een andere strategie.



"Al dat rare thema erbij, met al die crazy dingen, hoeft van mij niet." Beelen ziet een achtbaan voor zijn park wel zitten, maar dan wel een exemplaar waarbij kinderen zelf moeten trappen, zodat ze gezond bezig zijn. "We zijn niet tegen achtbanen, maar wel tegen gekkigheid."



Zo zijn wij niet

De christelijke ondernemer zette de Nederlandse pretparkbranche neer als een poel des verderfs vol aasgieren: parken die - op de Efteling na - allemaal in handen zijn van private-equitybedrijven die alles op alles zetten om zo veel mogelijk winst te maken. "We trekken de mensen leeg en we geven er niet om over hoe ze zich na afloop voelen: zo zijn wij niet."



Volgens Beelen zijn Nederlandse attractieparken erop gericht om bezoekers zo veel mogelijk te laten betalen voor een entreekaartje, vol te stoppen met ongezond eten en drinken en zo veel mogelijk prikkels op hen af te vuren. "Ouders zitten de hele dag in het geschreeuw en in de ellende. En 's avonds zijn ze leeggezogen en liggen de kinderen stuiterend in bed."



Verboden

Om die reden wil de nieuwbakken pretparkbaas bij Spelen bij Beelen alleen maar gezond voedsel verkopen, tegen lage tarieven. Een colaatje zul je niet op de menukaart zien staan. En zelf dingen meenemen van thuis wordt verboden. "Eten en drinken van buiten komt er niet op", aldus Beelen.



Overigens zijn de drie best bezochte attractieparken van Nederland geen eigendom van private equity: de Efteling is in handen van Stichting Natuurpark de Efteling, Duinrell hoort al sinds jaar en dag bij de adellijke familie Van Zuylen van Nijevelt en achter het Limburgse Toverland zit ondernemersfamilie Gelissen.