Efteling

Na een week is de helft van Efteling-achtbaan Joris en de Draak weer open

Bezoekers van de Efteling kunnen weer een ritje maken in Joris en de Draak. Eén van de twee banen van de houten achtbaan is vandaag opnieuw in gebruik genomen. Het race-element ontbreekt nog. Waar passagiers normaal gesproken tegen elkaar strijden in Water of Vuur, is vooralsnog alleen de Water-kant operationeel.

De Vuur-baan is al weken buiten bedrijf vanwege problemen met de titan track: een stalen gedeelte van de track, geïmplementeerd in 2022 om slijtage te voorkomen. Er waren scheuren ontstaan in de stalen rail. Vorige week bleek dat de Water-kant hetzelfde lot beschoren was.

De Efteling wist toen nog niet wanneer Joris en de Draak weer kon rijden. Vanochtend om 10.40 uur kwam het verlossende antwoord: de populaire rollercoaster draait weer, al is het op halve kracht. Die verlaagde capaciteit leidt tot langere wachttijden. Op het hoogtepunt moesten waaghalzen vandaag zestig minuten geduld hebben.



Opknapbeurt

Joris en de Draak, gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International, is één van de meest onderhoudsgevoelige attracties in de Efteling. De rail van de achtbaan heeft periodiek een ingrijpende opknapbeurt nodig om te voorkomen dat de rit té ruw wordt. Op dit moment staan werkzaamheden gepland voor eind november tot de derde week van december.