Madurodam

Madurodam wil gezinnen van hun telefoon krijgen met ringwerpen

Madurodam probeert bezoekers van hun smartphones weg te lokken met een reeks oud-Hollandse spelletjes. Het Haagse attractiepark organiseert daarvoor tijdens twee weekenden de Zomerspelen.

Gezinnen kunnen meedoen aan activiteiten als ringwerpen en stokvangen. De eerste speelronde vindt plaats van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus. Een week later volgt een tweede ronde, van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus.

ers strijden om de titel Kampioen van de Zomerspelen. De winnaar krijgt een jaarabonnement op Madurodam.



Meedoen kost niets extra's, maar bezoekers hebben wel een regulier toegangsbewijs voor het park nodig. Madurodam koppelt de spelletjes aan het smartphonegebruik onder jongeren. Men benadrukt dat personen tussen 15 en 35 jaar dagelijks gemiddeld ruim vijf uur op hun telefoon zitten.



Quality time

"Wij herinneren ons allemaal die dagen dat we buiten speelden tot het donker werd", zegt een woordvoerster. "Met de Zomerspelen willen we dat nostalgische gevoel terugbrengen. Gewoon even quality time met elkaar, zonder dat er een scherm bij komt kijken."



Helemaal consequent is de schermvrije boodschap niet. Op de website van Madurodam wordt een speciale smartphone-app gepromoot die een dagje uit "nóg leuker, spannender, cooler, grappiger en gezelliger" moet maken. Bezoekers hebben hun telefoon onder meer nodig voor interactieve rondleidingen, informatie over miniaturen en de digitale plattegrond.