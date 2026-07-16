Efteling

Efteling-fan bouwt nieuwe achtbaan Missie Luminar alvast na in computergame

VIDEO Een Efteling-fan heeft zijn creativiteit losgelaten op de plannen voor de nieuwe achtbaan Missie Luminar. De Efteling maakte vorige week bekend dat in 2029 een nieuwe hangende rollercoaster opengaat achter het Efteling Theater, naast het Huis van de Vijf Zintuigen. In enkele dagen tijd creëerde een liefhebber zijn eigen virtuele versie in Planet Coaster 2.

Steven Willemse, die zichzelf online Golsie noemt, greep de aankondiging aan om Missie Luminar zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bouwen in de computergame, op basis van de eerste vrijgegeven tekening. Daarbij moest hij wel een hoop zelf invullen, omdat de attractie nog veel geheimen kent.

Toch levert het eindresultaat een aardig beeld op van hoe het megaproject zou kunnen uitpakken. In een video van bijna zeven minuten brengt de gamer zijn visie in beeld. Tegen het einde van het filmpje toont Willemse ook een onride-video van de fictieve Missie Luminar.



Ruim twee minuten

Missie Luminar wordt een suspended launch coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, met bijzondere treinen: passagiers nemen straks voorovergebogen plaats op motorachtige voertuigen, die onder de baan hangen. De Efteling heeft bekendgemaakt dat de rit ruim twee minuten gaat duren, met een topsnelheid van zo'n 80 kilometer per uur.