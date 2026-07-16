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Disneyland Paris

Disneyland Paris langer zonder vuurwerk: verbod verlengd

Vandaag, 10.11 uur

Disneyland Paris mag zeker tot en met zondag 19 juli geen vuurwerk afsteken. De lokale autoriteiten hebben het regionale vuurwerkverbod verlengd vanwege de uitzonderlijke situatie in het departement Seine-et-Marne.

Alle beschikbare hulpdiensten in de regio worden momenteel maximaal ingezet. Ten zuidoosten van Parijs woedt een enorme natuurbrand. In Fontainebleau ging de afgelopen dagen zo'n 2000 hectare grond in vlammen op. Ook brandweerlieden van Disneyland Paris helpen bij de bestrijding.

Het vuurwerkverbod zou aanvankelijk gisteren eindigen, op woensdag 15 juli. Door de verlenging moeten de twee avondshows van het Disney-resort ook de komende dagen worden aangepast.

Vervanging
Disney Cascade of Lights in Disney Adventure World wordt opgevoerd zonder vuurwerk en andere pyrotechnische effecten. Bij Disney Tales of Magic in het Disneyland Park blijven voorlopig drones aanwezig als vervanging, mits de weersomstandigheden het toelaten.

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