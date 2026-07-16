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Walibi Holland

Walibi Holland heeft voor het eerst een zomerparade

Vandaag, 10.34 uur

VIDEO Zomerdagen in Walibi Holland worden dit jaar voor het eerst opgeluisterd door een parade. Bezoekers van zomerfestival Lekkergaan, op alle woensdagen tussen 15 juli en 19 augustus, kunnen meerdere keren per dag de YoYful Street Party tegenkomen. De naam is uiteraard een knipoog naar de achtbaan YoY, die vorig jaar openging.

De stoet bestaat uit verschillende figuren in flowerpower- en discostijl, waaronder iemand in een spiegelpak, steltlopers in bloementhema en wandelende madeliefjes. Ook een hartjesemoji en een gekleurd stropak doen mee aan de optocht. Het gaat om een externe productie die Walibi inhuurde bij Soulcharacters uit Hoge Zwaluwe.

Daar heet de act Festivalparade Joy to the World. De Street Party komt op Lekkergaan-dagen vier keer voorbij, om 14.00, 15.00, 18.30 en 19.30 uur. Walibi blijft dan geopend tot 22.00 uur. Op zaterdagen in de zomermaanden vindt dit jaar een nieuw evenement plaats, zonder parade, maar met vuurwerk.



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