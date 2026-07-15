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Efteling

Efteling verplaatst ingang van Danse Macabre: iedereen via de chicken exit naar binnen

Vandaag, 20.48 uurBeeld: Theme Park Science, Jillvanni Willemsen

FOTO'S De Efteling heeft vanavond een opvallende verandering doorgevoerd bij Danse Macabre. Sinds enkele uren is de reguliere ingang van de attractie afgesloten voor publiek. In plaats daarvan is het spookspektakel toegankelijk via de zogeheten chicken exit.

Dat pad, dat achter het attractiegebouw ligt, wordt normaal gesproken gebruikt door bezoekers die tóch niet in de attractie durven. Zij wandelen dan met knikkende knieën vanaf het einde van de buitenwachtrij naar de oude wachtrij van 4D-bioscoop Fabula.

Uiteindelijk ontmoeten ze de rest van hun gezelschap weer bij de uitgang van Danse Macabre, op het plein achter het Kabinet der Vermisten. Die route is nu dus in gebruik als de entree van Danse Macabre. De normale wachtrij, inclusief de voorshow op het kerkhof, blijft afgesloten.

Tijdelijke maatregel
De tijdelijke maatregel werd naar verluidt doorgevoerd vanwege een gevallen tak. Het is nog niet duidelijk tot wanneer de alternatieve ingang gebruikt moet worden. De Efteling heeft er zelf nog niet over gecommuniceerd.







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