Attractiepark Toverland

Brandweer naar Toverland vanwege incident met chemische stof

Toverland heeft de brandweer vanochtend opgeroepen vanwege een opvallend voorval bij watershow Katara - Fountain of Magic. Rond 10.15 uur kwam niet alleen een tankautospuit ter plaatse, maar ook een adviseur gevaarlijke stoffen. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

Aanleiding was een ongelukje bij de onderhoudsput van de fonteinenvoorstelling, die meermaals per dag wordt opgevoerd in de Magische Vallei. De voorlichtster spreekt zelf over "een klein incident met een chemische stof".

"Dit hebben we zelf kunnen oplossen, maar uit voorzorg hebben we ook de brandweer laten komen." Er zijn ter plaatse metingen verricht. Daarbij werd geconstateerd dat de situatie in orde was.



Waterballet

Katara - Fountain of Magic bestaat sinds 2013. Bezoekers kunnen vanaf de kant en vanaf het terras bij Katara Plaza kijken naar een muzikaal waterballet met ruim 130 waterstralen. Wie zelf niet bang is om nat te worden, krijgt ook de kans om onder enkele stralen door te lopen.



Het is voor de tweede keer dit jaar dat de brandweer naar Toverland moet komen vanwege een melding over gevaarlijke stoffen. Dat gebeurde in januari ook al. Twee personeelsleden kregen toen last van ademhalingsproblemen bij werkzaamheden in het Land van Toos, een attractiehal.