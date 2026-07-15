Zoo de La Palmyre

Pasgeboren apentweeling gestolen uit dierentuin: overlevingskans vrijwel nul

Twee pasgeboren aapjes zijn midden in de nacht gestolen uit een Franse dierentuin, waardoor ze vermoedelijk niet lang meer te leven hebben. De keizertamarins zijn nog afhankelijk van moedermelk. Een dierenarts schat hun overlevingskans buiten de familiegroep bijzonder laag in.

De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juli in Zoo de La Palmyre, nabij de Franse kustplaats Royan. Eén of meerdere indringers knipten het hek rond het terrein open. Daarna forceerden ze een deur en het slot van het apenverblijf.

De twee jongen werden geboren op 21 juni. Op het moment van de roof waren de dieren slechts drie weken oud. Ze wegen enkele tientallen grammen en zijn nog niet gespeend. Een dierenarts schat hun overlevingskans buiten de familiegroep vrijwel op nul. De aapjes drinken nog bij hun moeder en klampen zich voortdurend vast aan volwassen soortgenoten.



Absurd

Waarom juist de jonge keizertamarins zijn meegenomen, is onduidelijk. Directeur Pierre Caillé denkt niet direct aan georganiseerde dierenhandel. De soort zou weinig waard zijn op de zwarte markt en is moeilijk te verzorgen. "Het is dom en absurd", zegt hij. "Deze kwetsbare dieren hebben geen enkele handelswaarde en voor hun verzorging is veel deskundigheid nodig."



Een medewerker ontdekte de inbraak, waarna de politie sporenonderzoek verrichtte en met personeelsleden en een beveiliger sprak. De recherche onderzoekt de zaak, tot nu toe zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. Zoo de La Palmyre heeft de beveiliging in het hele park aangescherpt. Ook andere dierentuinen zijn gewaarschuwd.



Witte snor

Keizertamarins komen oorspronkelijk uit het zuidwesten van het Amazonegebied. De kleine apen danken hun naam aan hun opvallende lange, witte snor. Volwassen exemplaren worden 24 tot 26 centimeter lang en wegen maximaal 500 gram.