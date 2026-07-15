Zoo Basel

Gorillaruzie loopt fataal af: beet in penis kost dier het leven

Een Zwitserse dierentuin heeft een 11-jarige gorilla laten inslapen na een beet in zijn geslachtsdeel. Het dier kon door verwondingen aan zijn penis en urinebuis niet meer normaal plassen.

De beet vond enkele dagen geleden plaats in Zoo Basel. Gorilla Mobali werd aangevallen door de 14-jarige zilverrug Yeba. Een dierenarts onderzocht het gewonde dier gisteren onder narcose. Daarna besloot de dierentuin Mobali te doden.

Yeba kwam in oktober 2025 naar het apenverblijf. Hij kreeg de leiding over de gorillagroep. De afgelopen maanden ontstonden steeds vaker spanningen tussen de zilverrug en de gecastreerde Mobali. De twee mannetjes raakten herhaaldelijk met elkaar in gevecht.



Terugtrekken

Medewerkers hielden de gorilla's nauwlettend in de gaten. Ook kreeg Mobali plekken waar hij zich kon terugtrekken. Dat kon nieuwe confrontaties niet voorkomen. Men stelt dat ervaringen in andere Europese dierentuinen geen aanwijzingen geven dat een combinatie van een zilverrug en een gecastreerd mannetje per definitie voor problemen zorgt.



"Bij alle sociale diergroepen kan een dynamiek ontstaan die ondanks zorgvuldige observatie en aangepast beheer niet volledig te voorkomen is", laat Zoo Basel weten. Voor de verzorgers komt de dood van Mobali hard aan. Zij hadden jarenlang bijna dagelijks contact met hem.