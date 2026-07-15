Efteling

Efteling heeft nieuwe visie voor het Sprookjesbos: sluiproutes eruit, alleen nog rode en bruine paden

AUDIO De Efteling is bezig met het implementeren van een nieuwe visie voor het Sprookjesbos. Na bijna 75 jaar verandert de manier waarop bezoekers het meest iconische stukje Efteling kunnen beleven. In het verleden werd gewerkt met één hoofdroute, voorzien van rode klinkers, en verschillende sluippaadjes, te herkennen aan gele klinkers.

Volgens de Efteling kan die opzet vandaag de dag voor problemen zorgen wanneer bezoekers slechts een deel van het bos willen zien. Ze raken dan al snel verdwaald. De oplossing is een nieuwe padenstructuur, met verschillende ingangen. Het idee van een hoofdingang en een vaste uitgang verdwijnt: alle ingangen zijn straks gelijkwaardig aan elkaar.

Het Sprookjesbos kent nu rode en gele paden: rood is de hoofdroute, geel staat voor sluipweggetjes om sneller door te kunnen steken. Landschapsarchitect Ivo Südmeier noemt die laatste variant "vergissingspaden". Ze zijn ooit ontwikkeld omdat Efteling-medewerkers behoefte hadden aan snelle doorsteekjes.



Verwarring

Vandaag de dag zorgen ze vooral voor verwarring, concludeert Südmeier. "Mensen missen een stuk van het Sprookjesbos omdat ze van het rode pad op het gele pad terechtkomen", zegt hij. "Als jij het rode pad bewandelt, zie jij in principe alle sprookjes van het Sprookjesbos." De oplossing in de ogen van de landschapsspecialist: het weghalen van de gele paadjes.



Die wijziging zou echter voor een nieuw probleem zorgen: wie geen zin heeft om uren te dwalen door het Sprookjesbos, kan zonder sluiproutes moeilijker één specifiek sprookje opzoeken. Een nieuwe padenstructuur moet daarbij helpen. Dat concept is voor het eerst toegepast bij de recent geopende Jagerspoort, aan de kant van Droomvlucht. Hier liggen geen rode of gele stenen, maar bruine.



Brede landweg

"Dat is de nieuwe kleur die we gaan toevoegen om mensen wat makkelijker door het bos te laten navigeren." De Efteling noemt het bruine straatwerk zelf de dreef, een ander woord voor een brede landweg. "We maken vier dreven en die navigeren eigenlijk allemaal richting het Herautenplein en Doornroosje, als het centrum van het bos", aldus Südmeier.



"En van daaruit kun je de keuze maken om een gedeelte van het bos te lopen of uiteindelijk de hele route te lopen." De architect noemt de toekomstige bruine dreven "de belangrijkste navigatiepaden, breder dan de dwaalpaden". Er komen geen sprookjes aan de dreven te liggen.







Drukker

Südmeier benadrukt dat het alsmaar uitdijende Sprookjesbos ook qua infrastructuur moet meegroeien met de bezoekersaantallen. "Het wordt drukker in het park. Er zijn meer gasten aanwezig die allemaal van A naar B willen of willen dwalen." Waar de paden vroeger 2 meter breed waren, zijn ze nu gemiddeld 4 meter breed.



Ook de komst van extra ingangen moet ervoor zorgen dat bezoekers minder snel verdwalen en makkelijker de dreven kunnen vinden. "Idealiter zou het bos in alle vier de windstreken een ingang moeten hebben." Inmiddels zijn dat er drie: de Jagerspoort bij Droomvlucht in het noorden, de Heksenpoort bij het Carrouselpaleis in het oosten en de Soldatenpoort bij de Pardoes Promenade in het zuiden.



Dezelfde waarde

Gasten van het Efteling Grand Hotel kunnen sinds vorig jaar gebruikmaken van een vierde doorgang bij De Prinses op de Erwt, aan de westelijke zijde van het Sprookjesbos. "Ze gaan dezelfde waarde krijgen, waardoor het dus ook niet meer uitmaakt welke ingang je kiest", vertelt Südmeier over de verschillende poorten.



Wanneer de Efteling de infrastructuur van het Sprookjesbos gaat aanpakken, zegt hij er niet bij. Wel is de voormalige uitgang van het bos onlangs afgesloten vanwege de bouw van een nieuw tafereel, de Sprookjesbibliotheek. Het project moet in 2027 af zijn. De oude uitgang, gelegen bij de Siertuin, komt niet meer terug.