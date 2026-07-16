Spelen bij Beelen

Wim Beelen geeft rondleiding door zijn Rotterdamse pretpark: Spelen bij Beelen moet volgende week opengaan

VIDEO Ondernemer Wim Beelen heeft journalisten vandaag rondgeleid door zijn pretpark Spelen bij Beelen, dat volgende week open moet gaan voor publiek. Daarbij onthulde hij wat bezoekers zullen aantreffen als ze het park betreden, inclusief details als entreeprijzen en menukaarten. Ook deelde hij zijn visie voor de toekomst, met verschillende sneren naar de gemeente.

Waar Hennie van der Most bijna veertien jaar deed over het neerzetten van wat kermisattracties, kreeg Beelen het in vijf weken voor elkaar om een bescheiden speelparkje uit de grond te stampen. Alle mechanische attracties zijn verdwenen, op het reuzenrad na. In samenwerking met de Leisure Expert Group uit Amsterdam is een nieuw concept ontwikkeld.

Het doel is om kinderen zelf te laten spelen. Om die reden wordt gefocust op speeltoestellen en kleine attracties die kinderen zelf moeten aandrijven, zoals trampolines, trektorens en een verkeerstuin. Deze zomer is 35.000 vierkante meter van de uiteindelijk 70.000 vierkante meter toegankelijk.



Drie shifts

In de eerste week na de opening krijgen buurtkinderen gratis toegang, tijdens twee shifts. Vanaf de tweede week wordt gewerkt met drie shifts: twee voor kinderen uit Rotterdam-Zuid die het niet breed hebben en één voor de overige bezoekers. Tijdvakken zijn vanaf morgen online te boeken.



In september moet de nagebouwde Ark van Noach, in handen van de christelijke Beelen, tijdelijk aangemeerd worden bij het park. Het doel is om volgend voorjaar ongeveer 80 procent van het park af te hebben. Wat bezoekers volgende week zullen aantreffen, is in ieder geval allesbehalve een eindproduct, vertelde Johnny Ruisch van de Leisure Expert Group tijdens een presentatie.



Speelboerderij

De speeltoestellen zijn tijdelijk, om zo snel mogelijk open te kunnen. Later moet er een volwaardig speelpark ontstaan, met vijf verschillende onderdelen: het Speelplein, de Speelboerderij, de Speelfabriek, de Speelstad en de Speelhaven. Ook het reuzenrad - omgedoopt tot de Beelen Eye - moet gaan draaien, in eerste instantie als onderdeel van het speelpark. Later zullen er aparte tickets voor verkocht worden, die de rest van het park moeten financieren.



Beelen droomt ook van een volledig nieuw rad, met gesloten bakjes en een hoogte van zo'n 65 meter. Het huidige exemplaar is 45 meter hoog. Ter aanvulling krijgt Miniworld Rotterdam op termijn een plaats in het park. Spelen bij Beelen telt vijfhonderd parkeerplekken voor auto's, maar men gaat het publiek stimuleren om per fiets te komen.







Verboden

De eigenaar heeft een behoorlijk onconventionele kijk op toegangsprijzen en horecatarieven. Zo wil hij de toegangsprijs van 10 euro per kind de komende jaren sowieso gelijk houden, ook in het geval van extreme inflatie. Het meenemen van eigen eten en drinken wordt verboden. "Ik hou van gelijkwaardigheid", aldus Beelen.



Hij wil bijvoorbeeld voorkomen dat het ene gezin een colaatje van huis meeneemt en het andere niet. Ter compensatie blijven de horecaprijzen extreem laag: porties snoepkomkommers, snoeptomaatjes, groentechips en frietjes kosten allemaal 1 euro, net als krentenbollen, bananenbrood, fruitsapjes en bolletjes ijsjes.



Souvenir

Voor koffie of cappuccino moet 2 euro afgerekend worden. Er komen ook gepersonaliseerde bekers met gratis water, die kinderen mee naar huis mogen nemen als een souvenir. Op die manier is het aanschaffen van merchandise niet nodig, zodat bezoekers niet "leeggetrokken" worden.



Volgens Beelen is er de afgelopen weken 7,5 tot 8 miljoen euro uitgegeven aan het park. Alleen al het reuzenrad, dat eerder in Walibi Belgium stond, werd voor 600.000 euro aangepast. Daarbij hoorde ook een schilderbeurt: de steunpilaren zijn nu blauw in plaats van groen. De ondernemer hoopt zondag het eerste rondje te kunnen maken, twee dagen voor de publieksopening.







Eigen boek

Bij de bijeenkomst presenteerde Beelen ook zijn eigen boek Van Sloper Tot Inspirator, dat journalisten voor 24,95 euro konden aanschaffen. 7 euro daarvan gaat naar het drukwerk en andere kosten, de rest zal geïnvesteerd worden in het park. Geïnteresseerden kunnen het boek ook online bestellen.



Beelen maakte van de gelegenheid gebruik om de gemeente Rotterdam meermaals te beschimpen. Zo gaf hij aan dat er een heleboel ambtenaren bezig zijn met armoedebestrijding, zonder enig resultaat. Daarom nam hij naar eigen zeggen zelf de touwtjes in handen in Rotterdam-Zuid. Ook raadde hij bouwwethouder Chantal Zeegers (D66) aan om zijn boek te lezen, omdat ze er nog iets van kan opsteken.



November 2029

Toen de nieuwbakken pretparkbaas gevraagd werd naar de erfpacht, die in 2030 afloopt, ontkende hij dat er een vuiltje aan de lucht is. Beelen benadrukte dat altijd al het plan was om in november 2029 in overleg met de gemeente de mogelijkheden voor een verlenging te bekijken. Dat gaat wat hem betreft nog steeds gebeuren.



De initiatiefnemer ontkende met klem dat hij het pretpark alleen gekocht heeft om er uiteindelijk woningbouw te realiseren en op die manier de gemeente klem te zetten. Die angst bestaat binnen de Rotterdamse politiek. "De bestemming van de grond is leisure, festival", drukte Beelen de toegestroomde pers op het hart. "Er komt leisure. Wij zijn een festival voor kinderen. Ik maak dit park af en ik hoef hier niks anders."