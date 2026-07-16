Spelen bij Beelen

Na veertien jaar aanmodderen gaat Rotterdams pretpark tóch open: datum bekend

De eerste fase van het nooit geopende attractiepark aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid gaat op dinsdag 21 juli open voor publiek. Eigenaar Wim Beelen heeft de openingsdatum zojuist bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst. Het speelpark draagt de naam Spelen bij Beelen.

Daarmee komt er na veertien jaar voor het eerst daadwerkelijk publiek naar het terrein. Ondernemer Hennie van der Most begon in 2012 met de bouw van een groot attractiepark, maar slaagde er nooit in om de poorten te openen. Het project droeg achtereenvolgens de namen Speelstad Rotterdam, Attractiepark Rotterdam en Rivoli Rotterdam.

Financiële problemen deden Van der Most uiteindelijk de das om. Schuldeiser Pearl Capital liet het terrein in april executoriaal veilen. Miljonair Beelen bracht met 6,5 miljoen euro het hoogste bod uit. Kort daarna gingen meerdere bedrijven van Van der Most failliet. Schuldeisers hebben samen voor bijna 50 miljoen euro aan vorderingen ingediend.



Achtbaan

Beelen koos na de overname voor een andere koers. Een groot deel van de oude mechanische attracties werd hardhandig gesloopt, waaronder een nooit in gebruik genomen achtbaan, een top spin en een disk'o. Ook het opvallende UfO-restaurant verdween. In plaats daarvan kwamen speeltoestellen, glijbanen en een plateau met honderden springende fonteinen.



Het 45 meter hoge reuzenrad uit Walibi Belgium bleef wel staan. De attractie kreeg een nieuwe verflaag, werd gekeurd en heet voortaan Beelen Eye. Keuringsinstantie TÜV Nord controleerde de attracties en speeltoestellen.



Buurtkinderen

De opening op 21 juli betreft de eerste fase. In de eerste week zijn alleen buurtkinderen welkom, daarna krijgt iedereen de kans om te komen kijken. Zakenman Beelen wil het terrein de komende tijd verder ontwikkelen tot een speelpark voor kinderen tot 14 jaar. Later moet er ook een grote binnenspeeltuin verschijnen.



De erfpacht van het terrein loopt tot eind 2030. Dat wil zeggen dat Beelen volgens de huidige afspraken over vier jaar weer moet vertrekken. Hij heeft echter goede hoop op een verlenging, al heeft de gemeente Rotterdam daar nog geen toezegging over gedaan.