Europa-Park Resort

Europa-Park neemt maatregelen om gratis parkeren tegen te gaan

Gratis parkeren bij Europa-Park is verleden tijd. Tot nu toe was het mogelijk om een auto kosteloos neer te zetten bij één van de themahotels van het Duitse attractiepark. Automobilisten konden vanaf daar stiekem naar de hoofdingang wandelen. Daarmee spaarden ze het parkeertarief van 10 euro per wagen uit.

Voor die tactiek wordt nu een stokje gestoken. Europa-Park werkt voortaan met inrijden inclusief kentekenherkenning. Het systeem is sinds kort van kracht bij de hotels Bell Rock en Krønasår en bij vakantiepark Silver Lake City. Gasten met een reservering kunnen nog steeds gratis parkeren tijdens hun verblijf.

Voor andere personen geldt dat ze hun auto enkele uren gratis mogen laten staan, voor het geval ze iets gaan eten of drinken in de hotels. Men hanteert een limiet van 180 minuten. Blijven slapen in Europa-Park kan in de hotels Bell Rock, Castillo Alcazar, Colosseo, El Andaluz, Krønasår, Santa Isabel en Riverside Western Lodge.



42 euro

Langer blijven dan de voorgeschreven drie uur is niet verstandig: wie de limiet overschrijdt, moet direct het exorbitant hoge dagtarief van 42 euro aftikken. Dat is ruim vier keer zo veel als de kosten van het reguliere parkeerterrein bij het pretpark.



