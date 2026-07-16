Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Europa-Park neemt maatregelen om gratis parkeren tegen te gaan

Vandaag, 17.55 uurBeeld: Europa Park Fans Page

Gratis parkeren bij Europa-Park is verleden tijd. Tot nu toe was het mogelijk om een auto kosteloos neer te zetten bij één van de themahotels van het Duitse attractiepark. Automobilisten konden vanaf daar stiekem naar de hoofdingang wandelen. Daarmee spaarden ze het parkeertarief van 10 euro per wagen uit.

Voor die tactiek wordt nu een stokje gestoken. Europa-Park werkt voortaan met inrijden inclusief kentekenherkenning. Het systeem is sinds kort van kracht bij de hotels Bell Rock en Krønasår en bij vakantiepark Silver Lake City. Gasten met een reservering kunnen nog steeds gratis parkeren tijdens hun verblijf.

Voor andere personen geldt dat ze hun auto enkele uren gratis mogen laten staan, voor het geval ze iets gaan eten of drinken in de hotels. Men hanteert een limiet van 180 minuten. Blijven slapen in Europa-Park kan in de hotels Bell Rock, Castillo Alcazar, Colosseo, El Andaluz, Krønasår, Santa Isabel en Riverside Western Lodge.

42 euro
Langer blijven dan de voorgeschreven drie uur is niet verstandig: wie de limiet overschrijdt, moet direct het exorbitant hoge dagtarief van 42 euro aftikken. Dat is ruim vier keer zo veel als de kosten van het reguliere parkeerterrein bij het pretpark.

Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be