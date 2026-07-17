Efteling

Reguliere Efteling-abonnementen volgend jaar niet meer geldig op eerste kerstdag en oudejaarsdag

De Efteling heeft de nieuwe voorwaarden voor abonnementen bekendgemaakt. Wie beschikt over een Plus-abonnement, de populairste abonnementsvorm van het Kaatsheuvelse attractiepark, mag volgend jaar niet naar binnen op eerste kerstdag en oudejaarsdag. Dat blijkt uit de bijgewerkte geldigheidskalender op de officiële Efteling-website.

Het attractiepark werkt al een aantal jaar met drie verschillende abonnementsvormen - Classic, Plus en Premium - waarbij alleen de laatste variant elke dag geldig is. Veruit de meest gekozen optie is Plus. Die kan traditiegetrouw niet gebruikt worden op enkele weekenddagen buiten het hoogseizoen, als er bedrijfsevenementen plaatsvinden in de Efteling.

De afgelopen jaren stonden ook Hemelvaart en Pinksteren op de lijst, net als verschillende populaire dagen in de kerstvakantie. Volgend jaar worden voor het eerst zaterdag 25 december en vrijdag 31 december 2027 uitgesloten. Een andere opvallende verandering is het blokkeren van dinsdag 14 december. De reden daarvan is vooralsnog niet duidelijk.



Beperkingen

Een Plus-pas geeft minimaal 340 dagen per kalenderjaar toegang tot het park. De Efteling mag jaarlijks zelf bepalen welke dagen dat zijn. Voor Classic geldt dat abonnees minimaal 290 dagen per kalenderjaar naar binnen mogen. Wie geen zin heeft in beperkingen, kan voor 36 euro per maand of 400 euro per jaar een Premium-abonnement aanschaffen.