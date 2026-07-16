Disneyland Paris

Nieuwe brug Disneyland Paris blijkt niet bestand tegen hoge temperaturen

FOTO'S Disneyland Paris heeft moeite met een grote roterende brug in Disney Adventure World. In het nieuwe parkdeel Adventure Way is een grote brug te vinden die een wandelboulevard met eetkraampjes en zitgelegenheden verbindt met de themawereld World of Frozen: de Pont des Lumières.

De brug kan draaien om zo ruimte te maken voor drijvende platforms, die nodig zijn voor de dagelijkse avondshow Disney Cascade of Lights in de vijver Adventure Bay. Dat gebeurt doorgaans enkele uren voor sluitingstijd. De draaifunctionaliteit blijkt echter niet bestand te zijn tegen extreme hitte.

De regio rond Disneyland wordt al weken geteisterd door hittegolven, waarbij temperaturen boven de 35 graden geen uitzondering zijn. Het gevolg: op de heetste momenten van de dag draait de brug niet meer. Dat kan grote gevolgen hebben: als de brug niet opengaat, kan Cascade of Lights niet doorgaan.



Natspuiten

Eind juni bleef de Pont des Lumières om die reden al een paar dagen achter elkaar openstaan. Het pad tussen de themadelen loopt dan permanent dood. Deze week was te zien hoe een medewerker bezig was met het natspuiten van de brug, in de hoop dat het gevaarte blijft werken.



Metaal zet uit als het warm wordt. Daardoor kan de speling tussen bewegende onderdelen kleiner worden, met als mogelijk gevolg dat het draaimechanisme vastloopt. Natspuiten helpt om de constructie af te koelen en iets te laten krimpen. Zo kan worden voorkomen dat de aandrijving bij het openen te zwaar wordt belast en beschadigd raakt.











