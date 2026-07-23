Alton Towers Resort

Pretpark trekt archief open: ruim tweehonderd oude objecten tentoongesteld

FOTO'S Een Brits pretpark stelt deze zomer meer dan tweehonderd historische voorwerpen tentoon, van oude toegangskaartjes tot decorstukken. Het Engelse Alton Towers heeft daarvoor een tijdelijke expositie ingericht in de kapel van de historische kasteelruïne in het park.

De tentoonstelling bestrijkt twee eeuwen geschiedenis van het landgoed en het attractiepark. Bezoekers zien onder meer ontwerptekeningen, oude plattegronden, souvenirs en onderdelen van attracties. Ook zijn er bouwkundige ontwerpen van het Alton Towers Hotel en een schaalmodel van de Chinese pagode uit de historische tuinen.

The Alton Towers Exhibition is geopend van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2026. Bezoekers kunnen dagelijks vanaf 11.00 uur naar binnen. De toegang is inbegrepen bij een regulier entreekaartje voor het pretpark.



Miniaturen

Oude merchandise, tickets en parkplattegronden vullen een groot deel van de vitrines. Daarnaast worden fysieke rekwisieten, miniaturen en materiaal over het ontwerp van attracties getoond. Bezoekers mogen ter plaatse stemmen op voorwerpen die ze later graag uit het archief zouden willen zien.



Wie meer wil bekijken, kan een betaalde rondleiding boeken onder de naam Archives Unlocked. Een conservator neemt deelnemers zestig minuten mee door de expositie en vertelt verhalen uit de geschiedenis van het resort.



Reproductie

Het park belooft daarbij ook archiefmateriaal te tonen dat niet eerder aan het publiek is gepresenteerd. Iedere deelnemer ontvangt een reproductie van een historisch document of voorwerp. De tour kost 20 pond per persoon, zo'n 24 euro. Houders van een abonnement betalen 15 pond.















































