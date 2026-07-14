Spelen bij Beelen

Opening van Rotterdams pretpark Spelen bij Beelen komt dichterbij: reuzenrad hernoemd en gekeurd

VIDEO Ondernemer Wim Beelen en zijn team zijn bezig met de laatste loodjes voor de opening van het nieuwe Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen. De miljonair nam het half afgebouwde pretpark in Rotterdam-Zuid enkele maanden geleden over van de voormalige eigenaar Hennie van der Most. Dat gebeurde bij een faillissementsveiling. Sindsdien wordt er in sneltreinvaart gebouwd.

Waar de werkzaamheden onder leiding van Van der Most jarenlang in een slakkentempo vooruitgingen, pakt Beelen door. Hij sloopte een groot aantal mechanische attracties om plaats te maken voor nieuwe speeltoestellen. In video-updates komen glijbanen van de firma IJslander in beeld.

De belangrijkste blikvanger - een 45 meter hoog reuzenrad afkomstig uit Walibi Belgium - is blijven staan. Schildersbedrijf CSN werd ingeschakeld om het gevaarte een likje verf te geven. Beelen vernoemde de attractie naar zichzelf: de nieuwe naam luidt Beelen Eye, een knipoog naar de beroemde London Eye.



PlayFountain

Keuringsinstantie TÜV Nord controleerde de attracties en toestellen. De firma PlayFountain leverde een plateau met honderden springende fonteinen, bekend van onder meer Duinrell en Walibi Holland. Het groen komt van leverancier Garden Vision. Dat de roltrappen weer werken, is te danken aan de partij Pro Engineering.



"Zo komt het park steeds verder af", zegt Beelen, die een zeldzaam compliment uitdeelt aan de gemeente vanwege het veilig verklaren van het park. Ook de regionale brandweer wordt geprezen. De parkeigenaar belooft de openingsdatum van de eerste fase van Spelen bij Beelen deze week naar buiten te brengen.