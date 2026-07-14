Eindhoven Zoo

Dierentuin gooit traditionele indeling overboord: voortaan draait alles om vijf thema's

FOTO'S Een dierentuin bij Eindhoven deelt het park voortaan niet in op basis van werelddelen, maar aan de hand van vijf biologische thema's. Eindhoven Zoo in Mierlo introduceert gebieden over bewegen, voedsel, uiterlijk, samenleven en biodiversiteit.

Elk themagebied krijgt een eigen kleur, verhaal en toegangspoort. Bezoekers ontdekken er hoe dieren verschillende oplossingen hebben ontwikkeld om te overleven. Het park behandelt onder meer voortbeweging, voedsel zoeken, lichaamskenmerken en het leven in groepen.

"In veel dierentuinen maak je een reis langs continenten, maar bij Eindhoven Zoo ontdek je wat dieren verbindt", zegt manager Sander van der Heul. "Bezoekers reizen langs de verschillende thema's en leren zo het dierenrijk op een nieuwe manier kennen."



Olifant

Het onderdeel Wereld Van Verschil draait om de verscheidenheid aan dieren- en plantensoorten. Op Eigen Kracht laat zien hoe dieren zich voortbewegen. Zo wordt uitgelegd hoe een olifant zijn lichaam van 5000 kilo kan verplaatsen zonder last te krijgen van zijn poten.



In Smaken Verschillen staan voedsel, voedselketens en jachttechnieken centraal. Ook komt aan bod hoe dieren voorkomen dat ze zelf als maaltijd eindigen. Oog Voor Detail behandelt de functie van kleuren, patronen, vachten en lichaamsvormen. Bezoekers leren daar bijvoorbeeld waarom vogels uiteenlopende snavels hebben.



Toekomstvisie

Het vijfde gebied heet Samenleven. Dat onderdeel gaat over dieren die samenwerken, concurreren, in groepen leven of juist kiezen voor een solitair bestaan. De nieuwe indeling maakt deel uit van een toekomstvisie die in 2024 werd gepresenteerd. In dat jaar veranderde de toenmalige naam Dierenrijk in Eindhoven Zoo.



De vijf gebieden moeten de basis vormen voor verdere aanpassingen in het park: de komende jaren worden stapsgewijs meer onderdelen aan het concept toegevoegd. Eindhoven Zoo wil ook interactieve elementen en speelvoorzieningen in de gebieden verwerken.















