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Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris viert nationale feestdag met drones, maar vuurwerk wordt node gemist

Vandaag, 07.47 uur

VIDEO Disneyland Paris heeft de nationale feestdag Quatorze-Juillet dinsdagavond noodgedwongen gevierd zonder vuurwerk. Wel konden bezoekers kijken naar verschillende droneformaties boven het Disneyland Park. Dat is tegenwoordig een unicum: sinds het aanpassen van de avondshow Disney Tales of Magic komen drones bij het kasteel alleen nog voor bij speciale gelegenheden.

Bastille Day, zoals de feestdag wordt genoemd, was zo'n speciaal moment. Disneyland grijpt het feest jaarlijks aan voor een alternatieve avondshow met enorm veel vuurwerk, aangevuld met drones. Vanwege overheidsmaatregelen in verband met de hittegolf moest het vuurwerk dit keer geschrapt worden.

In de praktijk bleek dat een groot gemis: zonder het vuurwerk boette de productie flink aan impact in. Het gebrek aan spektakel werd slechts deels gecompenseerd door de lichtgevende drones, die onder meer Tinkelbel, de skyline van Parijs, de Moulin Rouge, de lamp uit Aladdin en ijskristallen uit Frozen uitbeeldden.

Agrabah
Verder konden toeschouwers een groot hart, het paleis van Agrabah, de Chinese draak Mushu uit Mulan, elementen uit Brave, de Eiffeltoren en Mickey Mouse aan de hemel zien verschijnen. Verschillende creaties kwamen al voor in eerdere voorstellingen. Een videocompilatie brengt enkele hoogtepunten in beeld.



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