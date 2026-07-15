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Walibi Holland

Kunstwerk van Eddie de Clown uit Walibi Holland duikt op in Enschede

Vandaag, 08.40 uurBeeld: Brandon Dogger

FOTO'S Wat doet Eddie de Clown in Enschede? Dat zullen pretparkfans zich wellicht afvragen als ze een terrein in de Twentse stad passeren. Bij een kunstatelier staat een groot beeld van de mascotte van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland.

Het object was de afgelopen jaren te vinden in Festival of Freaks, de themazone van de horrorclown. Nu duikt het abstracte kunstwerk op bij de ingang van het experimentele kunstatelier Studio Complete, op een steenworp afstand van de McDonald's.

Ondanks de gestileerde vormgeving is de Walibi-clown duidelijk te herkennen aan zijn pak en kapsel. Het is niet duidelijk of hij een vaste plek heeft gekregen in Enschede of dat hij in het najaar weer richting Biddinghuizen verhuist. De Fright Nights starten dit jaar op zaterdag 3 oktober.



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