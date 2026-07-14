Plopsaland Resort Belgium

Oprichters Studio 100 doen hun verhaal in theater Plopsaland: tickets minimaal 250 euro per persoon

Twee oprichters van entertainmentbedrijf Studio 100 vertellen op woensdag 18 november samen over de opbouw van hun onderneming. Gert Verhulst en Hans Bourlon verschijnen samen op het podium in het Studio 100 Theater in het Belgische attractiepark Plopsaland De Panne. Tickets zijn behoorlijk prijzig: wie erbij wil zijn, is minimaal 250 euro kwijt.

De speciale avond staat in het teken van het dertigjarig bestaan van Studio 100. Verhulst en Bourlon bespreken de hoogte- en dieptepunten, belangrijke keuzes en zakelijke lessen uit drie decennia. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor ondernemers, bedrijven en zakenrelaties.

Studio 100 presenteert het evenement als de eerste keer in dertig jaar dat Verhulst en Bourlon samen het volledige verhaal achter het bedrijf vertellen. De organisatie gebruikt daarbij de leus: "Sommige verhalen hoor je maar één keer."



Receptie

Ook de Belgische premier Bart De Wever wordt bij de voorstelling verwacht. Bezoekers kunnen kiezen uit drie arrangementen. De goedkoopste formule van 250 euro exclusief btw omvat toegang tot de show, parkeren en een receptie met hapjes.



Voor 345 euro exclusief btw krijgen gasten daarnaast een walking dinner en een drankje na afloop. Het duurste pakket kost 495 euro exclusief btw. Daar hoort ook een overnachting in het Theater Hotel bij. Grote gezelschappen kunnen contact opnemen voor mogelijke groepskorting.



Samson

Men spreekt over "een unieke kans om inspirerende inzichten te krijgen van twee ondernemers die generaties wisten te raken én een succesvol internationaal bedrijf uitbouwden". Studio 100 had naast Verhulst en Bourlon nog een derde oprichter: Danny Verbiest, de oorspronkelijke vertolker van Samson. Hij overleed vorig jaar op 79-jarige leeftijd.