Center Parcs De Kempervennen

Inbrekers slaan toe bij Center Parcs: drie geldautomaten leeggeroofd

FOTO'S Inbrekers hebben afgelopen nacht drie geldautomaten leeggeroofd in een vakantiepark van Center Parcs. De daders sloegen toe in de Market Dome van De Kempervennen in Westerhoven.

Ze kwamen het overdekte centrum binnen door een ruit bij een horecagelegenheid in te tikken. Daarna werden meerdere automaten opengebroken. De supermarkt en de restaurants Fuego en Nonna's bleven buiten bereik. Hekken voor de zaken voorkwamen dat de inbrekers daar binnenkwamen.

De politie deed dinsdagochtend onderzoek op het vakantiepark. Op foto's van Miranda Heidstra op Facebook is te zien dat een deel van de Market Dome met rood-wit politielint was afgezet. Hoeveel de dieven hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.







