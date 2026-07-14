Disneyland Paris

Dodelijk ongeluk in spookhuis Disneyland Paris: boete van 225.000 euro geëist

Het Franse Openbaar Ministerie eist een boete van 225.000 euro van Disneyland Paris voor de dood van een technicus in spookhuis Phantom Manor. De 45-jarige medewerker werd op 2 april 2016 geëlektrocuteerd tijdens het vervangen van een lamp. Ruim tien jaar later moest moederbedrijf Euro Disney zich verantwoorden voor de rechter.

De zaak werd afgelopen week behandeld bij de rechtbank van Meaux. Euro Disney wordt vervolgd voor dood door schuld in een werksituatie. Ook keuringsbedrijf Bureau Veritas stond terecht. Die onderneming controleerde de elektrische installaties van het Disney-resort.

Technicus Olivier kreeg die ochtend via zijn portofoon het verzoek om een kapotte lamp te vervangen. De reparatie was nodig om Phantom Manor om 10.00 uur te kunnen openen. Hij werkte in een donkere en krappe ruimte op ongeveer 5 meter hoogte. Een collega vond later zijn levenloze lichaam.



Slechte staat

Olivier zou de kabel van de schijnwerper hebben losgemaakt, in plaats van de stekker uit het stopcontact te trekken. De kabel verkeerde in slechte staat en was mogelijk niet geschikt voor de lamp. Collega's omschreven het slachtoffer als "een goede, gewetensvolle en voorzichtige vakman".



Onderzoekers stelden meerdere gebreken vast. Zo ontbrak in de attractie een aardlekschakelaar van 30 milliampère, terwijl andere attracties die wel hadden. Zo'n beveiliging had de fatale elektrocutie mogelijk kunnen voorkomen. Ook het slechte licht, beschadigde stroomkabels en onduidelijke werkinstructies speelden een rol.



Volledig verantwoordelijk

Een deel van de problemen was al vóór het ongeluk bekend. Aanklager Jean-Baptiste Bladier houdt Euro Disney volledig verantwoordelijk. Hij vroeg daarom om vrijspraak voor Bureau Veritas. De advocaat van Disney wees tijdens de zitting met de beschuldigende vinger naar de overleden medewerker.



Hij zou "vergeten zijn de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de risico’s verkeerd hebben ingeschat". Een advocaat van de nabestaanden reageerde fel. "Euro Disney probeert eigen tekortkomingen af te schuiven op degene die het slachtoffer werd van die tekortkomingen."



Aanpassingen doorgevoerd

Disneyland Paris heeft na het ongeluk verschillende aanpassingen doorgevoerd. Alle schijnwerpers zijn vervangen door ledverlichting en alle attracties kregen aardlekschakelaars van 30 milliampère. Stroomkabels worden voortaan rechtstreeks bij leveranciers gekocht. Ook werden de onderhoudsprocedures herzien.



De twee dochters van de verongelukte technicus woonden de behandeling bij. Zij waren 20 en 23 jaar oud toen hun vader overleed. Disneyland Paris werd eerder veroordeeld voor een dodelijk bedrijfsongeval uit 2010, toen bij It's a Small World. Het bedrijf kreeg daarvoor in 2018 een boete van 200.000 euro. De uitspraak over het incident in Phantom Manor volgt komende maand.