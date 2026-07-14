Efteling

Te koop: stukken grond vlakbij de Efteling, recht naast het parkeerterrein

FOTO'S Pal naast de Efteling staat ruim 5 hectare aan grond te koop, ingeklemd tussen verschillende parkeerterreinen van het attractiepark. Het gaat om vier percelen die samen een kavel vormen. Ze grenzen onder meer aan parkeerplaatsen P1 en P2 en het parkeerterrein van vakantiepark Efteling Bosrijk.

De ligging maakt de verkoop opvallend. Eén van de stukken grond bevindt zich direct achter het Efteling Theater, naast het gebied waar in 2029 de nieuwe achtbaan Missie Luminar moet openen. De Efteling zal uiteraard interesse hebben in het overnemen van de grond.

Binnen de organisatie bestaat al langer de wens om de percelen te bemachtigen. Eerdere gesprekken met de eigenaar leidden niet tot een overeenkomst. Aelmans Rentmeesters & Makelaars biedt in totaal 13 hectare grond aan. De terreinen zijn verdeeld over vier kavels in en rond Kaatsheuvel. Gegadigden kunnen ook op het volledige pakket bieden.



Agrarische bestemming

Kavels twee en drie liggen ten zuiden van Kaatsheuvel. Ze hebben een agrarische bestemming. Kavel vier bevindt zich in het buitengebied, bij een modelvliegtuigbaan en Golfpark De Loonsche Duynen, de golfbaan die eigendom is van de Efteling.



De bestemmingen van de percelen naast de Efteling lopen uiteen. Het grootste deel van kavel één staat in het bestemmingsplan als agrarisch terrein. Eén perceel heeft de bestemming dagrecreatie. Voor een klein deel van een ander stuk zijn verblijfsrecreatie en parkeerterrein opgenomen.



Minimale prijs

Er is geen vaste vraagprijs bekendgemaakt. De verkoop verloopt via een inschrijving met een minimale prijs per kavel. Belangstellenden kunnen zich tot en met woensdag 13 januari 2027 aanmelden bij Aelmans. Bieden is mogelijk van donderdag 14 januari tot donderdag 4 februari.











