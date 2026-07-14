ZooParc Overloon

Brabantse dierentuin aast op acht voetbalvelden aan extra grond

Een Brabantse dierentuin wil ruim 54.000 vierkante meter gemeentegrond kopen om in de toekomst fors te kunnen uitbreiden. Het terrein, direct grenzend aan ZooParc Overloon, is ongeveer zo groot als acht voetbalvelden.

De lap grond ligt tussen de Rondweg en de Baansestraat in Overloon. Als eigenaar Libéma - onder meer bekend van Safaripark Beekse Bergen - het perceel in handen krijgt, kan het dierenpark qua oppervlakte met ongeveer een kwart groeien. Wat er precies op de extra grond moet komen, is nog niet bekend.

Libéma liet in 2025 wel doorschemeren plannen te hebben voor een nieuw Aziatisch themagebied. Het bedrijf richt zich eerst op de aankoop en wil daarna pas verder kijken. Van een snelle uitbreiding is nog geen sprake. De gemeente Land van Cuijk en Libéma onderhandelen nog over de voorwaarden van de verkoop, weet het Brabants Dagblad.



Bezwaar

De gemeente kan het terrein bovendien niet zonder meer aan de dierentuin verkopen. Door het zogeheten Didam-arrest moeten ook andere belangstellenden een eerlijke kans krijgen om zich te melden. De termijn van twintig dagen om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verkoop is inmiddels verstreken.



De gemeente had tot dusver geen reacties ontvangen, al konden die nog later binnenkomen. Ook na een akkoord mogen de bouwmachines niet meteen aan de slag. Het terrein staat in het omgevingsplan nog te boek als landbouwgrond. Dat plan moet eerst worden aangepast, een procedure die vermoedelijk maanden in beslag neemt.



Recordaantal

ZooParc Overloon opende in 2000. Libéma nam het park in 2015 over. Sindsdien stegen de bezoekersaantallen en kwamen er nieuwe diersoorten bij. In 2025 trok de dierentuin een recordaantal van 250.000 bezoekers. In datzelfde jaar opende het park het nieuwe themagebied Ngyuwe, een investering van 2 miljoen euro.



