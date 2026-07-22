Kermis

Niet zomaar een thrillride, maar een themabeleving: deze kermisattractie heeft een voorshow

FOTO'S Niet alleen een ritje in een kermisattractie, maar een onderdompeling in een thematische beleving. Dat was het doel van exploitant Louis Vallentgoed bij het ontwikkelen van Kanurah, een 24 meter hoge thrillride die dit jaar voor het eerst op de Nederlandse kermis staat. Deze week is Kanurah te vinden in Tilburg.

Het gaat om een attractie van het type jet fighter 20, ontwikkeld door de Italiaanse firma Technical Park. De constructie bestaat uit een draaiende arm met aan het uiteinde twee schommelende gondels, die op hoge snelheid over de kop kunnen vliegen. De ervaring begint echter al in de wachtrij.

Daar betreden waaghalzen een mysterieuze Mayatempel, waar ze via een radioverbinding begroet worden door de leider van een onderzoeksteam. Al snel wordt duidelijk dat er een vloek heerst. Het concept werd ontwikkeld in samenwerking met The Entertainment Crew. De stem van de onderzoeksleider is die van acteur en regisseur David Slob.



Achterwand

Eerder deze maand verscheen Kanurah op de kermis in Best, waar een grote achterwand nog ontbrak. Die is in Tilburg wel aanwezig. Het is de bedoeling om de komende periode nog meer decoraties toe te voegen. Op een eerder vrijgegeven ontwerp waren ook fonteinen zichtbaar. Die volgen wellicht nog in een latere fase.







































































