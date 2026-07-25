Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Vernieuwd zomerfestival in Attractiepark Slagharen van start: dit zijn de Wild West Summer Nights 2026

VIDEO Attractiepark Slagharen heeft de jaarlijkse zomeravonden getransformeerd tot een parkbreed westernfestival. Een sfeervideo van Looopings toont de belangrijkste onderdelen van de vernieuwde Wild West Summer Nights: muzikale optredens, zomerse horecaspecialiteiten en een lasergame in een spookhuis.

Voorheen draaide het avondprogramma grotendeels om optredens van bekende artiesten op het Fonteinplein. Nu zijn de activiteiten verspreid over verschillende delen van het Overijsselse pretpark. Om 16.00 uur wordt het startschot gegeven. De attracties blijven vervolgens tot 21.00 uur geopend.

Op het plein bij de nieuwe attractie Sky Sifter speelt de countryband Ramblin' Boots. Plaza Mexicana is het domein van een mariachiband. Elders in het park verzorgen mascottes Randy en Rosie een discoshow. De Red Bandits presenteren in Main Street de interactieve familieshow Ameezing Bandits Bingo.



Wij Zijn Red Bandits

Overdag spelen de bandieten al de hoofdrol in een nieuwe productie met de naam Wij Zijn Red Bandits. In de grote Music Hall keert de theatervoorstelling Randy & Rosie en de Verdwenen Burgemeester terug. In de Music Hall worden 's avonds ook nog grote bingoshows gegeven. Die zijn bedoeld voor verblijfsgasten, maar daggasten mogen ook aansluiten.



Ook spookhuis Crows Nest maakt deel uit van het programma: de halloweenlocatie wordt gebruikt voor lasergames. Op culinair gebied bestaat het aanbod onder meer uit loaded chips, kapsalon, Mexicaanse poffertjes, kipspiesjes met pico de gallo en ijsballetjes van Ice'n'Go, aangevuld met cocktails, mocktails en Corona van de tap.



Avondtickets

De resterende Wild West Summer Nights vinden plaats op zaterdag 25 en woensdag 29 juli en op zaterdag 1, woensdag 5, zaterdag 8, woensdag 12 en zaterdag 15 augustus. Reguliere toegangsbewijzen en abonnementen zijn de hele dag geldig. Verder zijn er ook aparte avondtickets, geldig vanaf 16.00 uur.