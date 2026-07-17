Sea Life Scheveningen

Sea Life Scheveningen is weer open, maar naar de vissen is het soms nog zoeken

FOTO'S Sea Life Scheveningen ontvangt sinds deze week weer bezoekers, na bijna een jaar verbouwen. Toch is de megaklus nog niet helemaal afgerond. Het aantal vissen valt ietwat tegen en sommige verblijven zijn zelfs nog helemaal leeg. Bovendien zijn op meerdere plekken nog bouwmaterialen te zien en zitten er gaten in de voorgevel.

De aquariumattractie in de Zuid-Hollandse badplaats sloot in september vorig jaar voor een ingrijpende metamorfose, na berichten over achterstallig onderhoud en de aanwezigheid van zwarte schimmel. Het project omvatte veel aanpassingen van constructieve aard, die voor rekening van de gemeente kwamen.

Voor alle thematische wijzigingen was uitbater Merlin Entertainments verantwoordelijk. De exploitant spreekt over "vernieuwde verblijven, moderne technologie, interactieve ervaringen en een sterke focus op educatie, natuurbehoud en dierenwelzijn". Veel dieren werden tijdens de verbouwing ondergebracht bij andere Europese dierenparken of Sea Life-locaties.



Bonte kermis

Nu de trekpleister weer toegankelijk is, kunnen bezoekers ontdekken wat er de afgelopen maanden allemaal is veranderd. Zo verdween een buitengebied met zoetwatervissen. Een ruimte waar voorheen een onderzeeër werd nagebootst, staat nu in het teken van bioluminescentie: Sea at Night. Het werd een bonte kermis met felle kleuren, videoprojecties en blacklighteffecten. Er zijn onder meer kwallen te vinden.



De bekende onderwatertunnel met 180.000 liter water kreeg hetzelfde kleurrijke thema. Daar zwemmen tropische vissoorten rond, samen met verschillende haaiensoorten. Een zeeschildpad zullen bezoekers daar niet meer aantreffen: Sea Life vond het verblijf niet langer geschikt voor die diersoort.







Kwekerij

Van twee publiekslievelingen nam Sea Life geen afscheid: bezoekers komen nog steeds otters en pinguïns tegen. Veel van de vissen in de aquaria zijn nog opvallend klein. Sea Life bestelde ze bij kwekerij De Jong Marinelife in Gelderland. In plaats van bordjes hangen er nu interactieve tablets naast de verblijven. Het voormalige Sea Life-restaurant wordt nu onder meer gebruikt als kantoorruimte en leslokaal.



Tickets kosten online 20 tot 25 euro per persoon, afhankelijk van de bezoekdag. Aan de kassa betaalt iedereen 25 euro. Volledig nieuw is een betaalde virtualreality-ervaring, voor 4,50 tot 6,50 euro bovenop de entreeprijs. Daarmee is het mogelijk om "virtueel af te dalen in de oceaan en oog in oog komen te staan met haaien en roggen".



Ontzettend trots

Ondanks het geringe aantal vissen, het onafgeronde werk en het leegstaan van diverse aquaria is manager Michelle Hoeneveld naar eigen zeggen "ontzettend trots op het eindresultaat". "Met nieuwe interactieve ervaringen en verbeterde voorzieningen willen we bezoekers niet alleen verwonderen, maar ook inspireren om zorg te dragen voor onze oceanen", laat ze weten.











































































































































































