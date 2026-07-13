Disneyland Paris

Het is heet in Disneyland Paris, dus de kapotte brandweerslangen worden weer tevoorschijn gehaald

FOTO'S Kapotte brandweerslangen moeten verkoeling bieden op de warmste zomerdagen in Disneyland Paris. Wanneer het kwik richting de 30 graden gaat, worden in de Europese Disney-parken traditiegetrouw blusslangen uitgerold met gaatjes erin. Door er water door te pompen, ontstaan er stralen om voorbijgangers te verfrissen.

Het beproefde concept is deze week weer volop actief. De brandslangen zijn zowel te vinden in het Disneyland Park als in Disney Adventure World: bij horecapunt The Old Mill in Fantasyland, bij mijntrein Big Thunder Mountain in Frontierland, op het plein voor het Studio Theater in World Premiere Plaza en rond de attracties van Toy Story Playland.

Vandaag werd het 30 graden in Marne-la-Vallée. En het blijft nog even warm: voor komend weekend worden temperaturen rond 34 graden voorspeld. In departement Seine-et-Marne geldt code rood. Vanwege de hittegolf hebben de autoriteiten vuurwerk in de regio verboden.



Davy Crockett Ranch

De avondshows in beide parken moeten het daarom zonder vuurwerk stellen. Dat geldt ook voor een grote voorstelling ter gelegenheid van de nationale feestdag op 14 juli. Verder mag er in verband met de hitte uit voorzorg tijdelijk niet gebarbecued worden bij de vakantiehuisjes van Disney Davy Crockett Ranch.



Overigens heeft de brandweer van Disneyland Paris ook de handen vol aan een andere klus. Zes brandweerlieden van het Disney-resort hebben zich aangesloten bij korpsen die ten zuidoosten van Parijs bezig zijn met het bestrijden van een enorme bosbrand. In Fontainebleau is al 800 hectare grond in vlammen opgegaan.























