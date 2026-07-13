Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult wat er gebeurt met gevonden voorwerpen die niemand meer ophaalt

Bezoekers laten jaarlijks duizenden persoonlijke bezittingen achter in Disneyland Paris. Als de eigenaar zich niet meldt, krijgen veel van die gevonden voorwerpen een nieuwe bestemming. Het Franse Disney-resort heeft bekendgemaakt wat er gebeurt met die niet-opgehaalde eigendommen.

Brillen, mobiele telefoons, kleding, sieraden, kinderwagens en zelfs Disney-souvenirs worden gedoneerd, opgeknapt of gerecycled. Zo gaan niet-opgehaalde brillen maandelijks naar het Louis Braille Museum. Daar worden ze gesorteerd en gereviseerd in samenwerking met een opticien die gespecialiseerd is in hergebruik.

Bruikbare monturen en glazen worden vervolgens verspreid via goede doelen. Beschadigde exemplaren worden gebruikt voor educatieve doeleinden of gerecycled. Sieraden die niet worden opgeëist, worden al twee jaar verwerkt door een meester-goudsmid. Zij koopt de edelmetalen op, waarna de opbrengst wordt geschonken aan verschillende Franse goede doelen.



Tweede leven

Ook achtergelaten mobiele telefoons krijgen een tweede leven. Die worden vernieuwd door een gespecialiseerd bedrijf dat samenwerkt met een sociale werkvoorziening voor mensen met een beperking. Niet-opgehaalde kleding gaat naar de Franse organisatie Tisseco.



Men verwerkt de stoffen tot nieuwe kleding en accessoires. Disneyland Paris meldt dat het resort samen met medewerkers inmiddels 26 ton textiel aan de organisatie heeft gedoneerd. Zelfs ongebruikte Disney-artikelen die bezoekers kwijtraken, worden niet weggegooid. Nieuwe producten met de originele prijskaartjes gaan naar goede doelen.



Kinderwagens

Op die manier komen ze terecht bij kinderen en gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Kinderwagens blijven eveneens geregeld achter in het park. Exemplaren die niet worden opgehaald, worden geschonken aan de Franse hulporganisatie Emmaüs. Disneyland zegt in 2024 en 2025 in totaal 500.000 producten te hebben gedoneerd.



