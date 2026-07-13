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BillyBird Drakenrijk

Limburgs recreatiepark waarschuwt voor zwemmersjeuk: kans op irritatie en bultjes

Vandaag, 11.24 uur

Een attractiepark in het Limburg waarschuwt bezoekers voor zwemmersjeuk. Het gaat om BillyBird Drakenrijk, een recreatieplas met attracties in het dorpje Reuver. Zwemmen is nog steeds toegestaan, maar een deel van de zwemmers kan huidirritatie oplopen.

Op de website van het recreatiepark staat dat bezoekers na het zwemmen het beste direct goed kunnen afdrogen om de kans op klachten te verkleinen. Ook zijn er een douche en extra waterpunten beschikbaar om zich af te spoelen.

Aanleiding voor de waarschuwing is de aanwezigheid van cercariën, piepkleine larven die zwemmersjeuk kunnen veroorzaken. Eigenaar Ton Derks schrijft op LinkedIn dat het waterschap na meldingen van jeukende gasten een extra controle uitvoerde.

Jeuk en bultjes
Daarbij werden voor het eerst in de geschiedenis van Drakenrijk cercariën aangetroffen. De larven leven in watervogels en slakken en kunnen per ongeluk in de huid van mensen terechtkomen. Ze sterven vervolgens af. Dat is niet gevaarlijk, maar kan wel jeuk en bultjes veroorzaken.

Derks benadrukt dat een exploitant daar weinig tegen kan doen, omdat een recreatieplas een natuurlijk ecosysteem is. Wel maait het park waterplanten in de zwemzone en laat het de bodem van het ondiepe water extra bewerken. Daarnaast zijn extra douches besteld.

Melding
Derks besloot naar eigen zeggen om direct een melding op de website van het park te zetten, in het kader van transparantie. "Als men dan een kaartje koopt, weet men dat men kans loopt op jeuk als men in de recreatieplas gaat zwemmen."

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