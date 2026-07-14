Dolfinarium

Grote nieuwe muurschildering in het Dolfinarium is het werk van twee stagiaires

FOTO'S Een nieuwe blikvanger in het Dolfinarium blijkt gecreëerd te zijn door twee talentvolle stagiaires. Dat meldt één van hen zelf op LinkedIn. In het Harderwijkse dierenpark werd de afgelopen weken onder meer een metershoge muurschildering met een dolfijn gerealiseerd. Op de gevel van een huis verscheen een gigantische illustratie, omringd door feitjes.

Kunstenares Esther Pruis spreekt over "een geweldige stage". "Samen met een klasgenoot en goede vriendin drie grote werken gemaakt in zes maanden." Op de schildering van de dolfijn is ze het meest trots. "Moet je zien hoe vet! Erg realistisch en een educatieve tint in het werk."

Er staan educatieve weetjes omheen. "Dolfijnen hebben longen, net als mensen", valt er onder meer te lezen. Ook wordt uitgelegd wat echolocatie is. De andere twee projecten betreffen een 46 meter lange muurschildering van het strand en de Noordzee en het verfraaien van de muren bij de ingang van het DolfijndoMijn, de grote showkoepel.



Begrotingen

"We hebben alles zelf moeten doen, omdat de schilder zelf door omstandigheden niet aanwezig was", zegt Pruis. "Wat betekende: bijna alles zelfstandig. Dat was aan het begin erg wennen, maar toen we eenmaal aan de slag waren, ging het allemaal vanzelf. Van ontwerpen maken naar begrotingen opstellen en inkopen doen."











