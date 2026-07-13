Efteling

Gênant: acteur uit tv-serie Raveleijn bedelt om gratis kaartje, maar Efteling laat hem gewoon 56 euro afrekenen

FOTO'S Een rolletje in een Efteling-serie is geen garantie voor gratis toegang tot het attractiepark. Dat heeft acteur Sebastian Wulff aan den lijve ondervonden. Hij speelde in 2011 de rol van ridder Joost in de tv-show over Raveleijn, uitgezonden op RTL 4. Toen hij deze week contact opnam met de Efteling om een gratis kaartje te vragen, kwam hij van een koude kermis thuis.

Dat vertelt Wulff zelf in een video op TikTok, die inmiddels ruim 27.000 keer bekeken is. "Oef, ik ga iets heel gênants met jullie delen", zegt hij. De acteur vroeg zijn volgers twee dagen geleden of hij weer eens een kijkje zou moeten nemen in de Efteling. "En toen maakte mijn eigen ego een enorme fout. Want ja, ik dacht: ik heb in Raveleijn gespeeld, ze zullen me vast nog wel kennen van vroeger."

Wulff stuurde een e-mail met een verzoek om gratis toegang. De Efteling was bikkelhard. "Op dit moment zien we helaas geen passende samenwerking. Mijn collega's hebben aangegeven dat dit momenteel niet aansluit bij onze plannen en focus." Het heeft de acteur weer met beide benen op de grond gezet. "Blijkbaar was ik dus vooral belangrijk in mijn eigen hoofd."



Netjes

De acteur, die ook in de NPO-serie SpangaS speelde, eindigt zijn verhaal met een geruststelling: ondanks de afwijzing houdt hij nog steeds van de Efteling. Hij kan er inmiddels wel mee lachen. "Ook ruiter Joost rekent netjes 56 euro af bij de Efteling-kassa", grapt hij in de beschrijving.



De televisieserie Raveleijn draaide om het eerste Raveleijn-boek van Paul van Loon. Het idee was om het publiek enthousiast te maken voor de gelijknamige stuntshow, die hetzelfde jaar in première ging. Een deel van de scènes werd daadwerkelijk opgenomen in de showarena.



Verbouwing

Voor acteur Wulff is dit overigens geen goed moment om herinneringen op te komen halen in Kaatsheuvel: Raveleijn ging begin dit jaar dicht voor een grote verbouwing, die in december af moet zijn. De Efteling geeft de arena een zeer ingrijpende make-over. Men voegt tegelijkertijd toiletten, een souvenirwinkel en een thrillride toe.











