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Efteling

Foto's: pretparkvlogger Niels Kooyman kiest Efteling voor bruidsreportage

Vandaag, 15.56 uur

FOTO'S Pretparkvlogger Niels Kooyman heeft een toepasselijke plek uitgekozen voor het maken van een bruidsreportage. Samen met zijn kersverse vrouw Jacoline trok hij naar de plek waar zijn YouTube-carrière van de grond kwam: de Efteling. Daar lieten de twee zich fotograferen tussen de sprookjes en attracties, uiteraard inclusief pak en jurk.

Het bekende koppel trouwde afgelopen maand. De Efteling was het toneel van de zogeheten after wedding shoot, waarvoor trouwfotograaf Arjan van der Plaat werd ingeschakeld. Hij legde de youtubers op de gevoelige plaat vast op hun favoriete plekken in het park: het Efteling Grand Hotel, het Sprookjesbos, Danse Macabre, Aquanura en Fata Morgana.

Ook Droomvlucht, het Anton Pieckplein en Symbolica dienden als sprookjesachtig decor. Verder kwamen enkele ludieke locaties voorbij, zoals een oer-Hollandse snackmuur waar een frikandel én omstreden vegetarische nuggets gedeeld werden. Op het terras van Frau Boltes Küche verorberde het bruidspaar een frietje, gekleed in de chique trouwkostuums.

Loreley
De reportage eindigde bij Loreley, het gesloten panoramaterras op het bordes van het Efteling Theater. Daarmee was voor het stel de cirkel rond: op die plek ging de vlogger eind 2024 op zijn knieën. Kooyman heeft vandaag de dag 90.000 abonnees op YouTube. Zijn wekelijkse video-updates uit de Efteling worden doorgaans 50.000 tot 100.000 keer bekeken.

Het is anno 2026 niet mogelijk om te trouwen in de Efteling, maar het attractiepark verleent gewoonlijk wel medewerking aan fotoreportages. Tussen 2003 en 2011 was het Efteling Wonder Hotel een officiële trouwlocatie van de gemeente Loon op Zand. Daarnaast is het Landhuys in vakantiepark Bosrijk heel kort een trouwlocatie geweest.





































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