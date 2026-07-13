Plopsaland Resort Belgium

Andere winkels halen het weg, maar Plopsaland blijft omstreden speelgoed verkopen

Plopsaland Belgium kiest ervoor om squishy dumplings te blijven verkopen: knijpbare stressballetjes in de vorm van Aziatische dumplings. Meerdere grote winkels haalden het populaire kinderspeelgoed juist uit de schappen vanwege zorgen over mogelijk kankerverwekkende stoffen.

Aanleiding is onderzoek van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven trof in verschillende squishy dumplings onder meer xyleen en afgeleiden van benzeen en naftaleen aan. Volgens hem kunnen die stoffen gezondheidsrisico's opleveren, vooral voor kinderen.

Na de publicatie besloten onder meer Bol, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour de verkoop van de knijpbare stressballen voorlopig te stoppen. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet inmiddels onderzoek naar verschillende exemplaren.



Leverancier

Plopsaland Belgium kiest voor een andere aanpak. Het pretpark in De Panne verkoopt de squishy dumplings nog steeds in de souvenirwinkel voor 8,99 euro. Een woordvoerder zegt dat Plopsa na de berichtgeving contact heeft opgenomen met de leverancier. "Die bevestigde ons dat het product veilig is."



De voorlichter benadrukt dat er meer bedrijven zijn die hun squishy dumplings gewoon in de winkelrekken laten liggen. Klanten die vragen hebben over de veiligheid van het speelgoed kunnen terecht bij medewerkers van het pretpark. "Als bezoekers bezorgd zouden zijn, kunnen onze medewerkers uitleggen dat ze veilig zijn."